Si hay un tema que definitivamente genera debate entre la sociedad mexicana, es la infidelidad, sobre todo cuando esto ocurre entre familiares o amigos cercanos, y es que no está bien visto sostener una relación amorosa con quien fue el ex o la ex de algún conocido, pero quien se atreve a hacerlo recibe fuertes críticas, incluso se le considera traicionero o traicionera.

Y aunque mucho se ha popularizado la frase "el ex de mi amiga no se toca" poco le importó a esta mujer al quedarse con el esposo de su amiga, pues decidió exponer su situación amorosa en TikTok y ahora ha sido duramente criticada. Pero lo que más enojó a los internautas es que la joven fue dama de honor de su amiga, y esto no le importó a la hora de formar su nueva familia.

En una de las fotografías aparece ella en el día de la boda de su ahora esposo | Foto: captura de video

"Lo que importa es ser feliz"

Con canción de fondo "primera citra" sonando en su clip, la usuaria bajo el nombre (@zuri_lanestosa_br) originaria de Villa Hermosa, Tabasco, compartió un video en su perfil de TikTok en el que presume que a pesar de que era imposible, se casó con el esposo de su amiga y ahora ya tienen dos hijos.

La internauta escribió el la descripción del video que "lo que importa es ser feliz" y a lo largo de la grabación se pueden observar una serie de fotos de cómo inició su amor, y al parecer este se dio en la boda de su amiga, cuando él se casó y ella fue dama de honor. En el clip, muestra una imagen durante la ceremonia religiosa, donde ella viste de rojo y sostiene un ramo de flores en su mano y los novios caminan rumbo al altar.

Al parecer desde ese entonces, la mujer se fijó en el esposo de su amiga | Foto: captura

"No puedes andar con él, ella es tu amiga y fuiste dama en su boda", así en la siguiente fotografía y en el preciso instante en el que en la canción de fondo se escucha la frase "lo prohibido era imposible pero hicimos lo que se nos dio la gana" aparece la tiktoker abrazada de quien fue el esposo de su amiga y aunque no da más detalles de cómo ocurrió la el romance explica que ahora está con él y ya tienen dos hijos y para corroborar el hecho compartió una imagen familiar donde aparece junto con sus pequeños.

"Te deseo una amiga igualita a ti"

Los comentarios no se hicieron esperar, y cibernautas fueron bastante críticos a la hora de dejar una reacción en el video, hubo quien dijo que lo mismo le pasaría a ella como karma, otros también señalaron que era una amiga envidiosa y no faltaron los comentarios en los que dijeron que entonces en realidad no era su amiga.

Al final se quedó con él y formaron una familia | Foto: captura

Lo cierto es que el video ya se hizo viral en la plataforma y hasta el momento tiene casi 3 millones de visualizaciones y aunque muchos internautas no estuvieron de acuerdo en la decisión que tomó la mujer al formar una familia con el esposo de quien un día fue su amiga, la tiktoker parece sentirse orgullosa y no tiene pena en presumir su relación a costa de las críticas.

