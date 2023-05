¿Tienes dudas de su amor? 3 señales que indican tu pareja te está engañando

Las relaciones de pareja requieren un esfuerzo muy grande para que ambas personas estén cómodas, para tener un vínculo de confianza y que con el paso del tiempo permanezca vigente el interés de ambos, pues muchas veces la monotonía genera desinterés, mismo que termina en infidelidades.

¿Has sentido que tu relación ya no es la misma, que no tienes la misma comunicación o que algo no está bien? Esas podrían ser señales que indican tú o tu pareja no están siendo honestos uno con el otro y podrías descubrir una infidelidad que dañe tu estabilidad emocional.

Evita confrontaciones violentas, habla las cosas con calma. Foto: Pixabay

3 señales que indican tu pareja te está engañando

Si has notado que tu pareja tiene un compartiempo evasivo o con algunas de las siguientes características, ten cuidado, pues podría estar en búsqueda de alguna infidelidad o incluso ya estar iniciando un idilio a escondidas y sin ser honesto contigo. Así que te explicamos tres actitudes que podrían indicar que algo no está bien en tu relación.

No responde tus mensajes

El trabajo y las ocupaciones diarias hacen que las personas no puedan responder los mensajes de manera inmediata, pero hay que tener en cuenta que tú sabes cómo es la comunicación con tu pareja y sí deja de reponderte por largos periodos es una señal de que está evitando el contacto contigo.

Miente por cualquier cosa

Cuando hacemos cosas a escondidas empezamos a mentir, y una mentira lleva a otra, así que si te das cuenta que tu pareja dice cosas contradictorias, lo más seguro es que esté haciendo algo fuera de lo habitual, y desde luego no quiere que te enteres de lo que hace, por ello te recomendamos que estés atenta por si tiene algún cambio de conducta.

Se preocupa de más por su apariencia

Cuando queremos atraer a otra persona buscamos vernos bien, nos arreglamos más de lo normal, lo que podría implicar que esté en búsqueda de llamar la atención de una tercera persona.

Bonus

La vida sexual de una pareja en la que hay una infidelidad cambia, generalmente quien es infiel, evita el contacto físico. Si sientes que te está evadiendo o no tiene la misma intimidad contigo, es momento de hablarlo y averiguuar qué está pasando por el bienestar emocional de ambos.

Confróntalo de manera tranquila

Las cosas siempre se pueden hablar. Foto: Pixabay

Al hablar de confrontación no nos referimos a que plees con tu pareja, sino que tengas una conversación donde le indiques tus sospechas y con total honestidad los dos puedan expresar qué los llevó a tomar esa decisión. Hoy en día las relaciones monogámicas no son todas las opciones, hay parejas que tienen relaciones abiertas y pueden vivir juntos pero cada uno tener por su lado una amor. El punto importante aquí es que tengan la comunicación y apertura para aceptar lo que el otro desea y sobre todo validar si aún desean permanecer juntos o es mejor poner fin a la relación.

SIGUE LEYENDO:

¿Qué significa la "visita" de una mariposa en tu hogar? Te sorprenderá

Respira profundo: 5 señales que debes considerar para terminar una relación

¿Quieres terminar con tu pareja? 3 preguntas para saber si el amor llegó a su fin