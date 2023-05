¿Quieres terminar con tu pareja? 3 preguntas para saber si el amor llegó a su fin

El enamoramiento es una de las etapas más hermosas que una persona puede experimentar y todo gracias a las hormonas que nos hacen sentir en el cielo y que se convierten en un estímulo para ver la vida perfecta e incluso considerar que nuestro ser amado carece de defectos; sin embargo, este proceso llega a su fin y es entonces cuando la convivencia se vuelve una pesadilla y sólo nos saltan a la vista las imperfecciones del otro, nos sentimos irritados e incluso se valora la posibilidad de terminar con la pareja por miedo a enfrentarse a una nueva etapa en la que hay que poner sobre la balanza lo bueno y lo malo.

Si estás leyendo esto seguramente por tu mente ya pasó la idea de querer terminar con tu pareja, ya sea por problemas que todas las relaciones tienen, falta de ese "clic" que nos lleva a saber que estamos con la persona correcta, porque ya no tiene tiempo para ti o porque los cambios y ajustes en sus vidas personales los han llevado a las temibles discusiones. Aunque todo esto es normal y puede llevarnos a un bajón emocional en el que pensemos que ya no amamos a la otra persona o peor aún, ¡no sentirnos amados!, lo cierto es que se puede tratar de algo temporal.

¿Cómo saber si debo terminar mi relación?

Así que antes de acercarte a tu pareja para ponerle fin a su noviazgo y a los segundos arrepentirte por tomar la decisión de forma impulsiva, lo ideal es que te tomes un momento de reflexión y pienses en las tres preguntas básicas para saber si en realidad el amor llegó a su fin. De esta forma también podrás ahorrarte toda la tristeza, noches de llanto y mucho helado para sanar el corazón roto, pues a veces un mal rato en la relación no es sinónimo de que hay que romper el vínculo.

Aunque puedes pedir consejos, la decisión es completamente tuya. (Foto: Pexels)

¿Te sientes cómodo con tu pareja?

Una de las primeras preguntas que tienes que reflexionar es cómo te sientes junto a tu pareja, es decir, si a pesar de los problemas aún sientes una fuerte conexión con él o ella, ya que la incomodidad se puede presentar de muchas formas como miedo a expresarte, no sentir la confianza para contarle tu día a día o planes a futuro. Por otro lado, la química que sienten cuando están juntos puede ser muy reveladora para saber si debes o no terminar con la relación, incluso si están enfrentándose a esa mala racha de peleas y discusiones por los mejores inconvenientes.

El truco para lograr lo anterior está en considerar si en lugar de paz, te causa incomodidad, molestia, irritación o incluso hasta tristeza; sin embargo, si todas tus emociones se inclinan hacia lo "malo", puedes tomar en cuenta cuánto duran y en qué ocasiones se presentan. Si el enojo se presenta después de una discusión, se trata de algo completamente normal, en especial si después de un rato todo fluye de manera correcta, pero si esta irritación perdura aún en los momentos buenos podría ser una señal de que tu amor por esa persona está llegando a su fin.

¿Tu pareja te roba demasiado tiempo y espacio?

Aunque el amor romántico nos ha hecho pensar que el amor es incondicional y se debe de mostrar las 24 horas y los 7 días de la semana, lo cierto es que esto es una verdad a medias, pues si bien es cierto que debemos destinarle tiempo a la relación, no debe de ser tan demandante como para dejar de hacer las cosas que nos gustan, ya sea por decidir pasar más tiempo juntos o por una prohibición de la otra parte. En cualquiera de estos dos últimos casos, la crisis de pareja llegará tarde o temprano y si aún no llegas a este punto en tu noviazgo, hay algunos detalles que debes de conocer.

No olvides que antes de terminar puedes platicar todo esto con tu pareja para ver si existe una solución. (Foto: Pexels)

El primero de ellos es que el tener una relación no es sinónimo de sacrificar nuestras actividades, ya que con una buena organización se puede encontrar el tiempo suficiente para la escuela o el trabajo, las actividades de recreación, pasar tiempo con amigos y familia, además de estar con nuestra persona. Aunque el estar enamorados nos puede llevar a tomar decisiones como "no pasa nada si falto hoy para ver a mi novio", a largo plazo puede convertirse en un problema y sientas que tu pareja te está quitando demasiado tiempo y espacio, por lo que tal vez sientas que la mejor forma de recuperarte es poniendo fin al vínculo.

Sin embargo, terminar no siempre es la mejor forma de lidiar con la situación, así que si todavía estás enamorado de tu pareja, lo ideal es que pongas las cartas sobre la mesa y le menciones de forma asertiva lo que esta situación te está haciendo sentir, por ejemplo que no tienes tiempo para ti, que te gustaría hacer más cosas por individual o con tus amigos. El establecer estos límites puede ayudarte a salvar la relación, en especial si el amor no ha llegado a su fin, y la respuesta que obtengas también te ayudará a saber si tú y la otra parte están o no emocionalmente disponibles.

¿Sientes la misma emoción por los planes a futuro?

Tras considerar lo anterior también es importante que los dos tomen en cuenta que no por pedir un tiempo libre para que cada quien haga sus actividades quiere decir que tengan que dejar de realizar sus planes a corto y largo plazo. Es por ello que la siguiente pregunta que te ayudará a decidir si quieres o no terminar con tu pareja es cuestionarte si sientes la misma emoción por todos aquellos proyectos en común que ya tenían.

No olvides que sólo se puede tratar de una mala racha amorosa. (Foto: Pexels)

Si aún lo vez como el "roomie" con el que quieres vivir, si aún quieren tener un perrito juntos, formar un hogar y familia, salir de viaje, crear todo tipo de experiencias y recuerdos únicos, tal vez aún no es el momento de ponerle fin a la relación. Esto aunado a qué tan cómodo te sientes al pasar tiempo junto a él o ella, puede ser el factor final para definir cuál es el siguiente paso a dar, siempre con los pensamientos claros para no herirte ni a ti ni a la otra persona.

A pesar de que estas preguntas pueden servirte de guía para saber si el amor entre ustedes llegó a su fin y por lo tanto no hay mejor decisión que terminar, también debes de valorar otros aspectos como si el vínculo es pasivo-agresivo, si hay tipos de violencias que te afecten constantemente o si hubo alguna infidelidad que te llevó a tomar la decisión final. Pues en muchas ocasiones aunque el amor siga presente, aunque te emocionen los planes a futuro o sepas que es "tu persona", una herida o traición puede representar la razón suficiente para tronar a tu pareja.

