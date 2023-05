¿Por qué siempre elijo al mismo tipo de pareja? 3 claves para salir de las relaciones tóxicas

Seguramente alguna vez te has encontrado en esa penosa situación en la que en lugar de disfrutar el tiempo con tu pareja sólo te enfrentas a flashbacks del pasado en los que pareciera que estás viendo y conviviendo con tu ex, y con ello no nos referimos a que físicamente sean idénticos, sino a que sus actitudes o comentarios guardan señales tóxicas con las que parecen haber estado cortados con la misma tijera.

Aunque probablemente has llegado a pensar que solamente a ti te ocurre esta situación o incluso llegar a sentir esa culpa de que tal vez seas tú la responsable de no poder salir de esas relaciones tóxicas, lo cierto es que no estás sola y es algo más común de lo que parece. Pero así como te puede ocurrir a ti, a tu mejor amiga o a personas que conoces, lo cierto es que también puede llegar a ser muy complejo y de ahí que incluso psicólogos y expertos en las relaciones de pareja han hablado de ciertos patrones que se suelen seguir al elegir a un nuevo enamorado.

La buena noticia es que estos patrones se pueden romper y así evitar desde conductas que no van con tu personalidad, de encontrarte con personas que no saben lo que quieren o sólo te dejan en el "casi algo", o bien, las famosas relaciones tóxicas de las que todo el mundo quiere huir por lo violentas que pueden llegar a ser. Así que si te identificaste con alguno de estos puntos, toma nota y considéralo para tus próximas relaciones, pues existen claves que te permitirán disfrutar como nunca de un noviazgo.

Para llegar a un "felices para siempre" hay mucho que trabajar, construir y sanar. (Foto: Pexels)

Identifica que es lo tóxico de tus relaciones

La primera de las claves que debes de seguir para dejar de elegir al mismo tipo de pareja es tomarte un tiempo de reflexión en el que los fantasmas de tus ex saldrán a la luz, pues de ellos tomarás las bases para saber qué es lo que sí y no quieres en tus noviazgos. Para ello inicia preguntándote qué actitudes no te gustaban de él contigo y de ti para él, y analiza en ambos casos si de verdad se trataba de algo tóxico o de una forma de expresar sus necesidades y límites en el vínculo.

Algunos ejemplos que puedes tomar de rasgos tóxicos son las red flags de las que ya te hemos hablado en el pasado, pero también considera que pueden ir desde comentarios pasivo-agresivos en contra de alguno de los dos, exigirte que no hables con amigos o familia, revisarte el celular o agresiones físicas. Por otro lado, para identificar si en realidad tú o tu pareja se estaban expresando sus necesidades y límites recuerda comentarios como "no me gusta que llegues tarde a nuestras citas porque me siento poco suficiente para ti" o "prefiero que sólo nos veamos una vez a la semana porque mis horarios no me dan el tiempo suficiente para estar juntos más días".

Empieza a ser realista

Para salir y evitar las relaciones tóxicas también es importante que sepas qué es lo que buscas en una persona, pero de una forma realista; recuerda que se nos ha vendido una idea del amor romántico como un clic en el primer encuentro, como lo más romántico del mundo en el que los detalles y sorpresas están presentes todo el tiempo. Pero estas ideas no tienen que ser las que tú o la otra persona busquen, y es por ello que tener claro desde un inicio qué es lo que necesitas te ayudará a romper los patrones amorosos que has tenido.

¡No temas en hablar!, la asertividad te ayudará a mejorar tus relaciones. (Foto: Pexels)

Asimismo, esto te dará una idea de qué es lo que esperas de una persona, ¡y no te conformes con menos! Un ejemplo muy claro de esto es que si tú eres una persona muy cariñosa a la que le gusta el contacto físico, puedes buscar a alguien con las mismas demostraciones de amor que tú; sin embargo, esto no significa que esa sea tu máxima meta en una relación, pues los acuerdos y negociaciones siempre deben estar presentes en tu noviazgo y si a tu nuevo novio no le encanta abrazarte todo el tiempo, pero sí llenarte de regalos, hacerte cumplidos o tener actos de servicio, son cosas que pueden trabajar juntos para que tú también entregues otra parte tuya a la relación.

No permitas las faltas de respeto, ¡di no a la primera!

Mientras estás conociendo a una nueva persona o después de que formalizaron su relación, es muy importante que te mantengas firme con lo que sí y no quieres; en caso de que tu pareja comience a presentar actitudes que te llevaron al truene en vínculos pasados o que te falte al respeto, debes de decir no a la primera y expresar tu incomodidad o molestia. Recuera que la asertividad es la clave de todas las relaciones sanas y si quieres evitar algo tóxico, debes seguir tus prioridades y evitar que una acción por pequeña que parezca, termine siendo una forma de violencia.

Además debes de tener en claro que para romper los patrones que se siguieron en el pasado es importante procurar el cuidado mutuo, en donde el respeto y la comodidad hacia ti y la otra persona son pilares fundamentales para que todo funcione. Así que siguiendo las claves anteriores, también puedes preguntarte si lo que te dan y ofreces es lo que realmente buscas, y si la respuesta es "no", no alargues el vínculo.

SIGUE LEYENDO

¿Qué hago si se me quedó el condón adentro?

¿Cómo mejorar mi relación de pareja? 3 claves para evitar la ruptura

¡Evita la ruptura! 3 detalles que no hay que normalizar en la relación de pareja