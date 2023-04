¿Qué hago si se me quedó el condón adentro?

Uno de los momentos que marcó las películas de romance es la escena de "Love, Rosie" en la que en la noche de su graduación y después de un encuentro sexual con Greg el condón se "pierde" y para la mala suerte de la protagonista, no está en ningún rincón de la habitación, sino dentro de su vagina. Aunque esta historia es ficción, se trata de uno de los escenarios más comunes durante el sexo; sin embargo, una situación de la que poco se habla y que por lo tanto puede ocasionar estrés y preocupación en la pareja.

Así que si estás pasando por un momento como este y no sabes qué hacer para encontrar el condón ni mucho menos qué medidas seguir para mantener una buena salud en los meses siguientes, lo más importante es que guardes la calma y prestes atención a cada uno de los siguientes detalles, pues te podrán salvar de infecciones o enfermedades de transmisión sexual y hasta de un embarazo no planeado. Y para dar respuesta a todas tus preguntas, El Heraldo Digital conversó con la doctora Karla Figueroa, quien nos compartió todo lo que hay que saber y hacer en caso como el de Rosie.

Paso paso: qué hago si el condón se quedó dentro de la vagina

De acuerdo con la directora general de Gineclinic, se trata de una situación "bastante común" en el que los involucrados pocas veces saben qué hacer o desconocen a quién preguntarle, pero antes que cualquier otra cosa es muy importante entender cuáles son las razones por las que esto puede llegar a ocurrir y la más frecuente es por una mala colocación. ¿Pero qué implica esto?, una larga lista de consecuencias, por lo que tanto ella como él tienen que tener confianza y sinceridad, además de apoyo mutuo.

"Pueden existir dos cosas, una es la posibilidad de un embarazo porque pueden salirse espermatozoides del condón o puede haber el contagio de una infección de transmisión sexual. Entonces eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta", precisó la doctora Karla Figueroa.

Aunque se debe de tener en cuenta lo anterior, al momento de terminar el encuentro sexual y descubrir que el condón no está donde debería y en su lugar quedó atascado en la vagina, lo primero que hay que hacer es comenzar a buscarlo por medio de la exploración y para ello la experta recomienda: "Adoptar una posición lo más cómoda posible, ya sea sentada, acostada o incluso de pie tratando de que nosotras mismas podamos introducir nuestro dedo hasta el fondo de la vagina, porque hay que recordar que no hay ninguna comunicación entre la vagina y el útero, a no ser por el cérvix, que es un agujero bastante pequeñito que definitivamente no va a pasar el condón por allí. Entonces el preservativo tiene que estar ahí sí o sí".

Mantén la calma y asegúrate de encontrar el preservativo. (Foto: Pexels)

Sin embargo, aclaró que no en todos los casos es posible encontrar el preservativo con facilidad y si después de una exploración no se encuentra, es importante acudir con el ginecólogo para extraerlo de la forma más segura. Tal y como se muestra en "Love, Rosie", este procedimiento se realiza con un espejo vaginal y unas pinzas largas que son las que asegurarán un procedimiento bien realizado. Una de las mejores partes de recurrir a manos de profesionales es que en el momento también se pueden pedir recomendaciones e incluso tratamientos si es necesario.

Por otro lado, una vez que se tiene el condón fuera de la vagina hay que comprobar su estado para así tener una idea más clara de los pasos a seguir durante las próximas semanas y para ello se debe verificar que no se rompió: "Hay que examinar el preservativo, estirarlo completamente y verificar la punta que es donde regularmente se rompe; si encontramos un agujero en el preservativo", dijo.

Ya encontré el condón, ¿y luego?

Entre las claves para actuar luego de esa aventura sexual, que quedará como una anécdota, también es importante tomar en cuenta las medidas que se tienen que tomar tanto en las horas siguientes, como por al menos tres meses, es decir, el periodo que tardan en detectarse algunas enfermedades de transmisión sexual. Es por ello que entre las recomendaciones de la doctora Karla Figueroa destacan:

Recuerda que una mala colocación del condón puede hacer que se "pierda" en la vagina. (Foto: Pexels)

Tomar la "pastilla de emergencia" para evitar embarazos no planeados, misma que se debe de tomar antes de las 72 horas de la relación sexual de riesgo. Para quienes prefieran un método más seguro, la ginecóloga también explicó que otro anticonceptivo de emergencia que se puede colocar es el DIU de cobre, "que se puede usar hasta 5 días después de esta relación y la ventaja es que es más efectivo que la pastilla de emergencia porque la pastilla es 75% eficaz y un DIU es 99% eficaz". No te olvides de realizar una prueba de embarazo, aún si tomaste la pastilla de emergencia o te colocaste un DIU, pero lo ideal en este caso y para obtener los resultados más exactos posibles es realizarla dos semanas después del encuentro sexual de riesgo. Hablar con la pareja sexual es un paso muy importante para procurar tu salud, no importa si se trata de alguien estable o casual, pues lo ideal es identificar si en este encuentro existió algún factor de riesgo a considerar como son las enfermedades o infecciones. En caso de detectar alguna de las anteriores es primordial asistir al médico para hacer una prueba e incluso iniciar con un tratamiento. No te fíes, una prueba rápida también es parte de esta guía básica cuando el condón se quedó dentro de la vagina; según la experta, lo ideal es hacerla lo más pronto posible para saber en qué situación se encontraba tu cuerpo y repetirla tres meses después para confirmar o descartar un contagio, incluyendo el de VIH. Por otro lado, un cultivo te ayudará a recibir un diagnóstico para gonorrea o clamidia; mientras que una prueba de sangre puede detectar la sífilis, que muchas veces acompaña al VIH.

