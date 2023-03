¡Evita la ruptura! 3 detalles que no hay que normalizar en la relación de pareja

Nadie dijo que estar en una relación de pareja era fácil ni sencillo, pues aunque se cree que el amor lo puede todo, lo cierto es que hay mucho trabajo por detrás para lograr conseguir un vinculo en el que además de los sentimientos todo sea sano, estable y que no por el mínimo problema se decida por el camino más rápido: la ruptura. Por supuesto, para evitar lo anterior es muy importante saber por dónde iniciar y es que en ocasiones el normalizar pequeños detalles o actitudes nos lleva a la monotonía y más tarde al truene definitivo.

Es por ello que resulta de vital importancia tanto para aquellos noviazgos que van empezando la relación, como para los más enamorados y que incluso pudieran estar por formalizar el vínculo o haber llegado al matrimonio, que no caigan en esta práctica de normalizar aspectos que tarde o temprano terminarán siendo un problema. ¿La razón de esto?, que la comunicación clara y asertiva es clave para conseguir que el amor y el enamoramiento no sean los únicos que sostengan la conexión entre cada una de las partes.

La comunicación es clave, pero sin juzgar al otro. (Foto: Pexels)

Y es que como te hemos contado en otras ocasiones, hay muchos aspectos con los cuales todo puede terminar en el desinterés mutuo y la peor parte de esto es que todo esto inicia con pequeñas acciones que se repiten constantemente y de las que no se pone un alto desde la primera vez; por otro lado, hay otros aspectos que también se pueden relacionar con la falta de interés o "poner de su parte" como el haber acostumbrado a la pareja a los detalles románticos y de un momento a otro arrebatárselos. Así que si tú y tu enamorado están en este proceso que puede ser de transformación de la etapa de enamoramiento a lo formal, te compartimos todo lo que tienen que evitar para no fallar y terminar con el corazón roto.

No hablar de los problemas

Tal y como te adelantábamos, la comunicación es una parte fundamental para que todo funcione y el amor no se vaya marchitando, es por ello que hablar de los problemas (tanto colectivos como individuales) que les aquejan es muy importante, ya que esto les ayudará a encontrar soluciones juntos en las que ambos trabajen; mientras que en algunos casos también servirá para establecer límites.

Asimismo, esto también puede convertirse en la opción ideal para que ambas partes sean escuchadas y que al externar sus disgustos o malestares no se repitan en el futuro y es que de tenerlos como una constante espinita todo se puede ver afectado hasta llegar a la ruptura. Así que al sentarte con tu pareja a hablar de sus problemas es muy importante que los dos escuchen, entiendan y eviten juzgar o invalidar lo que el otro siente.

¡No te olvides del contacto físico! (Foto: Pexels)

Lastimar al otro

Otro de los detalles que nunca hay que descuidar en la relación de pareja es cuando por demasiado estrés o por alguna molestia dentro del vínculo comienzan a tomar actitudes o acciones con las cuales lastiman a su ser querido sea o no de forma intencional. Esto no se debe de normalizar bajo ningún motivo para evitar caer en dinámicas tóxicas o incluso violentas, así que si identificas algo fuera de lo normal háblalo con tu pareja y no dudes en consultar cuáles son las red flags de un noviazgo.

Cabe aclarar que con lastimar al otro no sólo vienen comentarios hirientes, sino también las actitudes groseras como que por un disgusto se le "castigue" al otro con la famosa ley del hielo para no dirigirle la palabra, además de evitar esa interacción física tan normal en las parejas como es el caso de los besos, abrazos o simples caricias.

Dejar todo en manos de una sola de las partes

Finalmente, hay que evitar normalizar que toda la carga de la relación la lleve una de las partes, ya que esto puede llegar a caer en la monotonía, falta de interés y tarde o temprano llevar a la ruptura. Por supuesto, en este punto también hay que resaltar que no siempre es un trabajo dividido al 50-50, sino que en ocasiones una parte tendrá que dar más para conseguir esa estabilidad; sin embargo, siempre debe de encontrarse ese balance para que tú y tu enamorado trabajen en fortalecer el vínculo.

