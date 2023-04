5 señales con las que tu "casi algo" delata que no quiere formalizar la relación

Uno de los dichos más conocidos es que "el amor es ciego" y aunque en muchos casos sirve como una justificación, en otras no es más que una forma de evadir la realidad y todo lo que preferimos ignorar de ella, especialmente si de los vínculos sentimentales se trata. Y es que cuántas veces no nos hemos quedado con una persona (un "casi algo") a pesar que es obvio que no quiere formalizar la relación, pero aún así esperamos a ese día en el que cambie de parecer hasta que finalmente decida dar el siguiente paso e iniciar una relación, que spoiler alert, ¡no ocurrirá!

Escenarios como estos no son nada nuevos, pero con el paso de los años van cambiando de nombre y actualmente se conocen como los "casi algo", es decir, aquellas personas con las que salimos tanto como es posible, que hay diversión, emoción, aventura, caricias, momentos más íntimos, además que ambas partes conocen a la familia y amigos del otro. En pocas palabras es tener una relación sin que esté un compromiso de por medio y aunque para muchos esto es parte de irse conociendo, lo cierto es que en el fondo está ese temible momento de preguntarse: "¿Qué somos?"

Los "casi algo" son otro vínculo importante, aún si no se formaliza. (Foto: Pexels)

La respuesta puede ser favorable o la más dolorosa, porque en muchos casos tras pronunciarla todo lo anterior puede llegar a su final y con ello sentimientos de tristeza y dolor se hacen presentes, pues si bien nunca existió algo "formal" con el "casi algo" que los uniera como pareja, lo cierto es que se formó un vinculo y luego de una ruptura va a causar el mismo sentimiento que ocurre cuando un par de novios decide ponerle punto final a su relación.

Afortunadamente, existen muchas formas de ahorrarse todo esto y para ello hablar desde las primeras salidas para ver si ambos esperan lo mismo del vínculo o si por el contrario, una parte quiere algo formal y la otra casual. Tras analizar todas las posibilidades finalmente puedes decidir si quedarte o no con esa persona y es que así como es válido que tú quieras una relación sana y estable, también se vale que la otra persona no quiera dar ese paso. Y si ya pasaste por todo esto y aún así estás en la espera de ver que "cambie de opinión" y se quede como tu eterno enamorado, hay algunas señales que no debes ignorar para saber si vale la pena la espera o es mejor cortar el lazo.

¿Cómo saber si mi "casi algo" no va a dar el siguiente paso?

Si bien es cierto que las personas pueden cambiar y por lo tanto sus intereses también, esto no siempre aplica para los vínculos sexo-afectivos y aunque muchas veces todo parece ir viento en popa, lo cierto es que en el tema de los "casi algo" la situación es aún más compleja, especialmente si ya se habló del tema y en cada ocasión la respuesta es que aún no lo sabe o que deberían de conocerse más.

¿Cuántas señales detectas con tu casi algo? (Foto: Pexels)

Es por ello que te compartimos las cinco señales con las que la otra persona se delata a sí misma sobre que no quiere formalizar la relación para que vayas con precaución y sepas qué decisión tomar si es que tu sueño más grande es tener pareja. ¿Te han pasado estas situaciones?

Se aleja de ti. Actualmente es muy común escuchar sobre el ghosting o el breadcrumbing que no son más que formas en las que evade el vínculo que tiene, es decir, que aunque hoy todo parece ser perfecto y a punto de formalizar, al día siguiente desaparece sin dejar rastro, no contesta ni tus mensajes ni llamadas, ya sea de forma permanente o sólo temporal para regresar tras unas semanas y fingir que nada pasó. Esta es una de las principales señales que no debes ignorar y que alertan que no hay intención de llegar a ser novios. No eres la única. El no querer formalizar puede tener muchas razones y si ya descubriste que no eres la única persona con la que está saliendo en plan de "ligue", sin duda es una advertencia de que tu persona especial está buscando algo casual y no algo estable. Tienen planes por separado. Una de las partes fundamentales de una relación (aún si a penas se están conociendo) es salir con amigos o simplemente que te incluya a sus planes personales o que le cuente de ti a otras personas que son importantes para él o ella, así que si tu "casi algo" no tiene esta iniciativa y ya llevan varios meses saliendo juntos, puede ser una señal de advertencia. Nunca propone planes. El punto más importante de salir con alguien es tener planes y citas a las cuales acudir, pero en casos en los que el miedo al compromiso o las nulas ganas de formalizar pueden llevar a que sólo seas tú quien tiene la iniciativa y organiza cada salida, recuerda que ambos deben de tener este interés por pasar tiempo juntos. Mantiene su distancia. Hay personas a las que no les gusta el contacto físico, pero cuando hay sentimientos de por medio es inevitable no mostrar afecto y si tu "casi algo" evita este tipo de interacción en público, pero en privado es un romántico, debes de prestar especial atención.

