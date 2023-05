5 señales que debes considerar para terminar una relación

¿Estás pensando en terminar una relación y todavía no tomas la decisión final? No te preocupes, no eres la única persona que ha pasado por esto y es que muchas veces ni siquiera es la falta de amor lo que nos lleva a querer llegar al truene, sino la falta de metas en común, planes a futuro o la falta de química. La "mala" noticia es que a veces sobran motivos para la separación, pero por miedo a salir de la rutina o de enfrentarse a un futuro sin esa persona nos puede llevar al caos y si ya te hiciste las preguntas básicas para saber si es el momento de decir adiós, pero aún piensas en todo lo bueno y bonito del noviazgo, llegó el momento de dar el siguiente paso.

¿Cómo saber si llegó el momento de terminar mi relación?

A pesar de los momentos buenos, de la felicidad, de los planes que se hicieron o aún se tienen en mente, del cariño que aún sentimos por esa persona especial o del impacto que el fin de la relación tendrá para familia o amigos que convivieron con él o ella, hay casos en lo que lo ideal es cortar por lo sano. Es por ello que te compartimos las cinco señales que debes de considerar para darle la triste noticia a tu pareja de seguir por caminos separados, ya que extender por más tiempo lo inevitable puede causar más dolor o problemas a la larga.

Distingue si sólo sientes cariño o enamoramiento

Una de las principales razones por las que muchas personas no se animan a terminar su relación es porque siguen sintiendo mucho cariño por su pareja; sin embargo, en el fondo ya no hay amor ni enamoramiento, sino simplemente ganas de seguir disfrutando de la vida con alguien que propone todo tipo de planes y citas como cenas románticas, salidas al cine o una noche de películas en casa. Si todo esto lo puedes hacer con tu actual pareja, pero no te molestaría que en su lugar estuviera alguna amiga o amigo, es momento de ponerle fin al noviazgo.

No tienen planes a futuro, ¡ni en común!

Otra de las señales decisivas para terminar la relación es cuando por más que lo intentan ambo van en caminos totalmente opuestos, pues si bien es cierto que es importante que ninguno de los dos pierdas sus sueños y metas, cuando éstos van en sentidos opuestos hay poco que se pueda hacer para que la relación funcione. Si te encuentras en esta situación seguramente has pasado por la frustración, desesperación o enojo por no tener tiempo juntos, por no poder hacer juntos las cosas del otro simplemente porque no son de sus intereses; si esto es así, por más amor que exista tarde o temprano llegará el truene y un dolor inigualable.

Pones más en la relación

Algo de lo que se suele hablar de las relaciones es que cada parte debe de poner un 50 por ciento para que todo funcione y fluya de forma correcta y aunque hay casos que por trabajo o problemas personales uno de los dos tiene que poner un porcentaje mayor para apoyar a su pareja, lo cierto es que cuando esto es así todo el tiempo sólo se están cubriendo las necesidades de la parte demandante. Mientras que quien lo da todo se suele conformar con poco o nada, algo que puede llevar al cansancio y desinterés hasta llegar al punto inevitable de la ruptura. Así que si estás en este punto, ya lo hablaste con tu pareja y aún así nada cambia, lo ideal es terminar el noviazgo.

Perdiste amigos o familia

En otras ocasiones te hemos compartido las red flags de las relaciones y uno de los puntos más importantes es cuando la otra persona exige de forma directa o con comentarios a modo de manipulación el alejarte de u círculo de amistades de toda la vida, de compañeros de trabajo o incluso de tu familia. Pues en estos casos se trata de una forma de control que también te puede causar daño a la larga y que en muchos casos impide que las víctimas salgan de la relación tóxica por miedo a no tener a dónde ir, ya que su pareja era su única red de apoyo. Si estás en este punto, huye cuanto antes y no olvides que siempre puedes salir adelante por tu propia cuenta y con verdaderas redes de apoyo.

No hay comunicación

Finalmente, una de las últimas señales que debes considerar para terminar tu relación es cuando por más que lo intentas no existe forma alguna de mejorar la comunicación y que en cuanto expresas tus molestias u opiniones sólo recibes comentarios como "estás exagerando", "estás loca", "las cosas no son así" o "eres demasiado intensa". Recuerda que para que cualquier vínculo funcione hay que poder expresarse con confianza y asertividad, de lo contrario tu voz será invalidada y tu autoestima también, además que caerás en una relación tóxica.

