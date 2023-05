¿Eres muy perezoso? 5 prácticas japonesas que te ayudarán a ser el mejor

Por década las personas japonesas se han asociado como un sinónimo de disciplina, perseverancia, compromiso y entrega total a todo los ámbitos de su vida diaria y desde que son muy pequeños; sin embargo, todo esto no surge de de la nada, sino de su cultura y forma de pensamiento; de hecho, para nadie es secreto que tienen técnicas y prácticas con las que se les motiva a ser los mejores.

Y es que muchas veces para salir de un perfil perezoso lo único que hace falta es motivación y un poco de energía, de ahí que incluso se promuevan técnicas como el pomodoro que después de 30 minutos de trabajo de toman 5 minutos para descansar y así rendir de la mejor manera. Aunque ésta es la más popular, no es la única que se puede seguir todos los días hasta convertirte en el mejor o cargar la batería para sentirse renovado, con motivación y nuevas ideas para poner en marcha. ¿Te animas a ponerlas a prueba?

¿Cómo dejar de ser perezoso?, sigue estas 5 técnicas y nota los cambios

Llegó el momento de que salgas de la cama, que dejes el celular y todas las otras distracciones que te impiden ser el mejor, pues con pequeños cambios que hagas en tu vida diaria notarás cómo la escuela, el trabajo o las actividades en casa se ven beneficiadas; la mejor parte es que no tendrás que poner demasiado esfuerzo de tu parte, sino únicamente tomarte algunos momentos de reflexión y de concentración.

Hara Hachi Bu

Aunque esta primera técnica se suele asociar con un estilo de vida para bajar de peso y aumentar la longevidad, lo cierto es que es una de las apuestas perfectas para no sentirse perezoso a lo largo del día y lo único que hay que realizar es cuidar lo que se come, siempre procurando no llegar hasta el punto en el que te sientes demasiado lleno, sino limitarse a comer sólo un 80 por ciento de la capacidad que cada persona tiene y de ahí su nombre, cuya traducción es "ocho partes del vientre".

Kakeibo

Ser el mejor no sólo implica un trabajo diario como el cuidar qué comer, sino también lo que se toma en cuenta para los planes a largo plazo y uno de los aspectos que nunca se debe de descuidar es el económico; es por ello que se debe de tener cuidado con el dinero y esta técnica lo que fomenta es el ahorro por medio de un registro diario de cada uno de los gastos e ingresos para así asegurar una estabilidad económica en el futuro.

Shoshin

La "mente de principiante" también es una de las más conocidas y que se relaciona directamente con las artes marciales japonesas que consiste en mejorar la actitud y permitir sentir otras emociones que no sean la pereza, aburrimiento o sentir que una tarea es demasiada carga. De acuerdo con los expertos, es en esta fase de principiante en algo lo que llena de entusiasmo y permite la creación de nuevas ideas y la clave de lo anterior es que no tienen miedo de equivocarse, algo que sin duda te ayudará a ser el mejor por esas ganas de aprender.

Paseos

La técnica del pomodoro ya adelanta lo importante que es para los orientales el tomarse pequeños descansos, pero entre sus prácticas más comunes destaca el pasar tiempo al aire libre y en contacto con la naturaleza; para ello paseos en el bosque serían lo ideal, aunque los parques pueden ser la solución rápida al caos de la ciudad. Uno de los tantos beneficios es que es posible reducir el estrés, permite la relajación y además te ayudará a estar en movimiento.

Wabi-sabi

También asociada con la "belleza de la imperfección", es una práctica japonesa en la que precisamente se entiende que la perfección no existe y desprenderse de esta idea ayuda a reducir los niveles de estrés, además que promueve una idea ligada al minimalismo en la que la simplicidad es la más importante. De esta forma tanto los estudiantes como los trabajadores pueden realizar sus tareas y actividades siempre apostando por conseguir lo mejor con los medios que se tienen y sin buscar la perfección.

