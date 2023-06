El indignante video de un hombre arrojando agua con hielos a un indigente que dormía en la calle

Un video difundido en redes sociales ha causado indignación entre internautas, debido a que en él se muestra el momento en que un hombre le arroja agua a una persona en situación de calle que se encontraba durmiendo al exterior de su negocio. El hecho ha causado enojo y ahora se ha pedido que se reprenda al autor.

Los hechos ocurrieron en Loma Plata, Chaco Paraguay y de acuerdo con medios locales, sin mediar palabra, el sujeto vació una cubeta de agua helada al indigente, quien no tuvo más opción que pararse inmediatamente del lugar y aunque trató de entablar diálogo con el individuo, éste no quiso escuchar.

El chorro de agua lo arrojó en su cara | Foto: Captura de video

Pero lo que más hizo enfurecer a cibernautas, fue que el mismo hombre que cometió el acto, es quien pide que lo graben mientras llena el bote con el líquido y posteriormente le avienta el agua sobre la cara del hombre sin hogar, que descansaba en la banqueta. Pues señalan que lo que el individuo quería era exhibir su atroz comportamiento en redes.

"Dale dale dale, órale, chao chao", se escucha decir al comerciante, segundos después de que le arroja el agua.

"Acto inhumano"

Algunos usuarios señalaron que esta acción fue un acto inhumano, pues en lugar de haberle hecho esto a alguien que no tiene que comer y dónde vivir, simplemente le hubiera hablado y posteriormente le podía pedir que se marchara del lugar, incluso le sugirieron que en caso de que se rehusara podía llamar a las autoridades, pero no arreglar la situación con sus propios medios y de una forma tan violenta.

Trató de hablar con él pero el agresor no quiso escuchar | Foto: Captura de video

Ahora, tanto internautas como pobladores, exigen a la policía que el dueño del local sea sancionado por cometer tal agresión a una persona que se encuentra en una situación tan vulnerable, no solo debido a que no cuenta con ningún medio para sobrevivir, también porque aparentemente el hombre no puede defenderse o abogar por sí mismo, ya que supuestamente tiene problemas de adicciones, incluso en la grabación se puede ver que le cuesta trabajo articular sus palabras.

Después de que el hecho se hizo viral, llegó hasta oídos de las autoridades locales, sin embargo, indicaron que hasta el momento nadie ha interpuesto una denuncia formal, por lo que hicieron un llamado a las personas que fueron testigos del suceso para que además del video, se tenga el testimonio de alguien.

