Causa indignación el video de unos hombres comiendo murciélagos: “¿quieren otra pandemia?”

Un video difundido en redes sociales está causando indignación y enojo a internautas, debido a que en el clip se muestra a dos hombres que preparan murciélagos y luego se los comen. El hecho ha desatado una ola de comentarios, ya que durante el brote de Covid-19, investigadores señalaron que el virus provenía de estos animales, sin embargo, actualmente no se ha confirmado alguna explicación oficial, aún así, lo que se muestra en esta grabación ha causado repulsión en decenas de internautas.

En el clip de apenas unos minutos, se puede ver que la práctica es habitual para estos hombres, pues se observa que saben perfectamente cómo manipular el cuerpo del animal e incluso conocen cómo sazonarlo y el tiempo de cocción. Al inicio del video compartido en Twitter, se muestra que decenas de murciélagos son capturados y posteriormente encerrados en una jaula.

Una vez que los quirópteros son atrapados, de algún modo, aunque en la grabación no se observa de qué manera, los matan y posteriormente comienzan a quitarles la piel. Las personas que realizan esta acción se aseguran de que no quede rastro de su piel oscura, a excepción de su cabeza, donde sí la dejan. Son al menos 30 de estos animales los que dejan listos para comenzar a preparar, así que lo siguiente es colocarles especias, pero no solo eso, además les hacen una incisión en la parte del estómago para rellenarlos de cacahuates.

Directo al fuego

Les cortan las patas, las alas y cualquier extremidad que sea de difícil ingesta para los humanos, posteriormente les agregan algunas salsas en color naranja para marinarlos como si fueran cualquier otra carne; finalmente los pasan al fuego. Como una brocheta, insertan al menos cinco murciélagos en un palo y los pasan directo al fuego para que se cocinen.

Aunque para la cultura mexicana y en su mayoría del continente americano, es prácticamente imposible consumir este tipo de animales, en otros países como China e Indonesia, es un platillo común, que a pesar de las advertencias sanitarias sigue siendo consumido por sus habitantes.

Es por eso que las imágenes causaron repulsión a cibernautas, y aunque algunos señalaron que no creen la pandemia se haya originado por los murciélagos, otros señalaron que a pesar de lo raro que pueda parecer que se coman a estos animales, son tradiciones que no dejarán de existir a pesar de las contra indicaciones.

"Parece que no tuvieron suficiente con la pandemia de Covid y quieren empezar otra más"; "Los murciélagos transmiten además de la rabia algunos virus mortales y epidémicos en caso de que no se contenga, como el virus nipa"; "El COVID fue de laboratorio, llevan años comiendo así y no había pasado nada", son solo algunos comentarios que se pueden leer en la publicación.

¿Cómo se originó el Covid-19?

Actualmente no hay una respuesta que expliqué cómo se originó el Coronavirus, sin embargo, durante este año, científicos mostraron algunas teorías en las que señalan que surgió de la filtración de un laboratorio, otros creen que el virus provino de los animales, mutó y luego saltó al ser humano, como ha sucedido en ocasiones anteriores con los virus.

Sin embargo, a tres años de que brotara la pandemia de Covid-19- los expertos señalaron que podrían pasar años para que se conozca el verdadero origen del virus, pero también existe la posibilidad de que nunca se conozca con exactitud de dónde vino la enfermedad que mató a millones de personas en el mundo.

