Haters la llaman "muñeca de silicona" y esta súper modelo les responde de manera magistral

Constantemente la modelo colombiana Carolina Gómez recibe críticas por su apariencia e incluso dicen que es “una muñeca de silicona”, pero ella afirma que la gente solo está celosa de la belleza natural que Dios le ha dado. La modelo saltó a la fama tras comenzar una relación con el influencer Yeferson Cossio, quien tiene más de 10 millones de seguidores en Instagram. Hace unos días Cossio compartió fotos de su nueva novia en las redes sociales, pero algunos usuarios comenzaron a hostigarla.

Recientemente comenzaron su relación. @yefersoncossio.

Enseñó fotos de su infancia

Los internautas menos respetuosos sostuvieron que Gómez se había inyectado los labios y que su nariz simétrica no era natural. La modelo demostró que estas afirmaciones eran falsas y compartió una foto de su infancia. También aseguró que solo había aumentado su busto y no tenía intención de hacer nada más.

Compartió imágenes de su niñez para demostrar su belleza natural. @carolinagomezec

"Aparentemente me he teñido el pelo y me he inyectado los labios, y como se puede ver en las fotografías debo haber estado haciéndolo desde que era un bebé", escribió a manera de respuesta.

Aseguró que sólo ose ha aumentado el pecho. Foto: @carolinagomezec.

Su pareja, Cossio, es muy popular, pero también polémico, en el pasado fue tendencia por implantarse prótesis mamarias por un reto y revelar que cobra casi 5 millones de pesos colombianos, cerca de 20 pesos mil , por una historia publicitaria en su Instagram.

Quiere inspirar a otras mujeres

Gómez mencionó que no hay nada de malo en las mujeres que se han hecho cirugía estética, y se siente orgullosa de su apariencia natural y quiere que otras mujeres se sientan igual con sus propios cuerpos.

Su fama va en ascenso. Foto: @carolinagomezec.

Para burlarse de sus críticos, Gómez y Cossio publicaron un video en el que Gómez actuaba como un maniquí en una tienda de Disney, en él se ve cómo el influencer entra en la tienda y saca a Gómez como si fuera un objeto inanimado. Los fans de la pareja han elogiado su respuesta. "Se burlaron de mi novia", subtituló Cossio el clip. "¿Parece una muñeca? Pues mi novia es una muñeca", dice el material, que ya suma más de 290.000 "me gusta".

Es un creador de contenido muy polémico. Foto: @yefersoncossio.

SIGUE LEYENDO...

"Me siento realmente hermosa", el testimonio de una mujer con una extraña condición que hace le crezca barba

FOTOS: Mary Magdalene, "la mujer más operada del mundo", da un paso atrás y reduce su busto