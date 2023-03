Esta influencer tiene los labios más grandes del mundo, esta es la fortuna que ha gastado en cirugías

La influencer búlgara Andrea Ivanova ha causado revuelo en las redes sociales después de revelar que se ha sometido a aún más inyecciones de relleno en los labios, a pesar de las advertencias de sus fans de que sus labios podrían "estallar". La modelo ha gastado cerca de 172 mil pesos en su obsesión por ser una muñeca Bratz, pero en lugar de halagos sólo recibe críticas. "Todavía quiero unos labios más grandes y seguiré con más operaciones estéticas para hacerlos aún más grandes", dijo.

Así lucía antes de sus intervenciones estéticas. Foto: Especial.

La joven de 25 años ha declarado que no le preocupa lo que la gente piense de ella, y que su objetivo es "satisfacerse a sí misma" y encontrar la felicidad. Algunos de sus seguidores han aplaudido sus palabras y su nuevo aspecto, pues consideran que son muestra de "belleza y perfección absolutas", otros han expresado su preocupación por su salud y su bienestar mental.

Ha sido un camino largo

La creadora de contenido comenzó con las intervenciones quirúrgicas en 2018 y desde entonces ha sumado seguidores, en la actualidad tiene más de 26 mil. "Cada mes me pondré más relleno, pero ni siquiera puedo contar cuánto dinero me he gastado en total", ha dicho, según recogió el diario Daily Star.

Ella asegura que es feliz. Foto: @andrea88476.

Anteriormente, la ex estudiante de filosofía afirmó que varias clínicas "se negaron" a darle más relleno de labios, ya que los futuros procedimientos podrían ser potencialmente "fatales."

¿Falta de ética médica?

Muchos han criticado a los médicos que le han proporcionado los tratamientos, argumentando que deberían ser responsables de proteger a sus pacientes de daños a largo plazo.

Constantemente es criticada y acosada en redes. Foto: @andrea88476.

A pesar de las críticas en línea, Ivanova ha afirmado que seguirá buscando formas de mejorar su aspecto físico, y que otro de sus objetivos es convertirse en la poseedora de los "pómulos más grandes del mundo". Mientras tanto, sus fans continúan expresando su preocupación y su esperanza de que la joven encuentre la felicidad y la satisfacción en sí misma, en lugar de buscarla en la perfección física.

SIGUE LEYENDO...

Renee Gracie, la piloto que dejó las pistas por OnlyFans, anuncia que volverá a correr

Kathy Jacobs logró ser modelo a sus 60 años y ahora arrasa en Instagram