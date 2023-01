Gustavo Adolfo Infante se realizó una cirugía estética en el rostro y orgulloso muestra los resultados

Gustavo Adolfo Infante es una de las figuras más polémicas en el medio del espectáculo y esta vez dio de qué hablar por la cirugía estética a la que se sometió en el rostro y de la que compartió detalles a través de sus redes sociales; además, el conductor se dijo contento con los resultados y dio muestra de ello a sus seguidores.

El periodista de espectáculo ha sido blanco de controversia en más de una ocasión por sus constantes pleitos con otras celebridades, como Sergio Mayer o Alfredo Adame; sin embargo, esta vez dividió opiniones luego de compartir que se había sometido a una nueva cirugía estética para “mejorar” la apariencia de su rostro.

A través de sus redes sociales, compartió con sus fans que se realizó una blefaroplastia superior, un procedimiento que no duró más de 20 minutos y en la que le retiraron el exceso de piel en los párpados que le impedía tener buena visión. El médico explicó que la cirugía se realiza en un consultorio, con anestesia local y es de rápida recuperación.

De acuerdo con MedlinePlus, servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la blefaroplastia es una “cirugía de párpado que se usa para corregir las “bolsas” bajo los ojos, así como el párpado superior caído que hacen que el paciente aparente tener más edad o fatiga e interfieren con la visión”.

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos internautas no dudaron en externar su total apoyo al conductor de “Sale el sol”, otros lanzaron fuertes críticas. “La fealdad del alma no hay cirugía que la quite” y “¡Qué barbaridad!”, fueron algunos de éstos.

Cirugías de Gustavo Adolfo Infante

Esta no es la primera cirugía estética a la que se somete el conductor, de 57 años, pues a principios de 2021 reapareció ante las cámaras con una prenda que ocultaba las heridas del tratamiento al que se había sometido y del que no dudó en dar más detalles para evitar especulaciones.

¿Por qué creen que traigo esto? Pa' que no se me note la cicatriz, me hice bichectomía apenas el viernes y me hice liposucción de papada”, explicó Gustavo Adolfo Infante en pleno programa y dejó ver las cicatrices que tenía en aquel momento en el que aún tenía un tanto inflamado el rostro.

Esta vez se ausentó de los reflectores y dijo que volverá a los programas en vivo en próximo lunes 9 de enero cuando la inflamación, resultado de su procedimiento, disminuya y pueda mostrar de mejor manera los resultados.

Gustavo Adolfo Infante se somete a cirugía estética en el rostro. Foto: IG @draramburo

SIGUE LEYENDO:

Gustavo Adolfo Infante también critica a Pablo Chagra: "No conozco a cualquier imbécil"

Gustavo Adolfo Infante arremete contra Ticketmaster tras polémica por Bad Bunny: "Es un asco de servicio"