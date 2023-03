Kathy Jacobs logró ser modelo a sus 60 años y ahora arrasa en Instagram

Kathy Jacobs, una mujer de 60 años de California, EU, se volvió tendencia tras revelar que su gran sueño siempre fue convertirse en modelo, le costó hacerse un hueco en la industria y decidió dejarlo, fue hasta al final de sus 50 que su oportunidad por fin llegó. Ahora comparte sus secretos para lucir más joven y estar orgullosa de su cuerpo.

Decidió darle una última oportunidad y lo logró. Foto: @ageisbeauty.

Kathy aseguró que en la década de los 80 intentó incursionar en la industria, pero no se le dio hasta poco, cuando decidió darle una última oportunidad y empezó a autopresentarse para trabajos de modelo y actriz. Desde entonces, ha posado en bikini para la revista deportiva Sports Illustrated y ha aparecido en un vídeo del grupo de rock Green Day.

Tiene varios secretos para lucir espectacular

Kathy, también conocida como @ageisbeauty en Instagram, ha tenido que contratar a un agente debido a su éxito cada vez mayor. Ella reveló que parte de su éxito es su aspecto juvenil, que consiguió gracias a eliminar la carne y el azúcar de su dieta y limitar la cantidad de pescado que come.

Quiere motivar a otras mujeres. Foto: @ageisbeauty.

También evita los carbohidratos como el pan, la pasta, el arroz y las patatas blancas y prefiere comer boniatos. Además, hace ejercicio hasta cuatro veces por semana y es una gran fan del gimnasio y de las clases de danza del vientre.

Espera motivar a otras mujeres

Kathy es una gran partidaria de hablar en positivo y anima a otras mujeres a sentirse orgullosas de su edad y a abrazar la belleza de envejecer. En un reciente post de Instagram, escribió: "Soy invencible, no invisible. Me niego a apagar mi luz por mi edad, ¡así que pueden dejar de decirme a mí y a otras que nos oscurezcamos! Los que nos negamos a apagar nuestra luz estamos facilitando que tú no tengas que apagarla algún día".

Su fama sigue en ascenso. Foto: @ageisbeauty.

Kathy es un gran ejemplo de cómo mantener una vida saludable y en forma, y de cómo la edad no debería ser un impedimento para cumplir nuestros sueños y metas. Su actitud y su enfoque en el cuidado personal son también parte del éxito que ha cosechado la estadounidense.

SIGUE LEYENDO...

Yanet García cautiva a sus fans en conjunto de red y lencería negra

Renee Gracie, la piloto que dejó las pistas por OnlyFans, anuncia que volverá a correr