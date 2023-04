VIDEO: sobrecargo portugués enloquece a pasajeras mexicanas con su belleza

En un vuelo procedente de Portugal, un sobrecargo llamado Diego causó gran revuelo entre las pasajeras, en su mayoría mexicanas, por su atractivo físico. La usuaria de TikTok La Colet (@lacolepadilla) grabó el momento en que el joven caminó por el pasillo y muchas pasajeras comenzaron a gritar, algunas le solicitaron que se diera una vuelta para apreciarlo. Todo esto se volvió viral en poco tiempo.

Fue muy amable. Foto: @lacolepadilla / TikTok.

A pesar de mostrarse tímido ante la situación, Diego accedió a participar. Algunos usuarios de internet aplaudieron el buen humor y carisma de él, mientras que otros señalaron que este tipo de comportamientos pueden ser considerados como acoso, y que si la situación hubiera sido al revés, se hubiera debatido.

Todo fue consensuado

Ante la polémica generada, Andrea explicó que todo fue espontáneo y que él se había prestado al juego, pues mencionó que era “el más guapo del avión” y siempre tuvo una actitud muy amable y divertida.

En un segundo video, La Colet dio a conocer que había encontrado las redes sociales de Miguel y que éste se había mostrado encantado de que ella las compartiera con sus seguidoras. Varias usuarias de TikTok se emocionaron por poder seguir al sobrecargo en redes.

“La magia del Internet, resulta que ya apareció Diego, yo no sé a qué santo le rezaron, pero el video llegó hasta él y me contactó, me dijo que es él y ya platicando con él en Instagram le pedí autorización para poderles pasar su cuenta, porque si decía que no hay que respetar su privacidad... El punto es que él feliz de la vida, él está encantado, dice que las latinas somos súper divertidas, entonces que él feliz de que les posteé sus redes sociales. Ya le advertí que se tiene que preparar para todo lo que le van a comentar, porque ustedes son super lanzadas, muchachas”, comentó.

Hasta el momento no se ha pronunciado por otros medios. Foto: @diogoaguiaar_ / Instagram.

¿Qué es el acoso?

Es una conducta inapropiada y dañina que puede tener efectos negativos graves en la víctima. Puede adoptar muchas formas diferentes, incluyendo el físico, verbal o psicológico, y puede ocurrir en una amplia variedad de contextos, como el trabajo, la escuela o las redes sociales. Provoca una gran cantidad de problemas para la víctima, incluyendo ansiedad, depresión, estrés postraumático y problemas físicos como dolores de cabeza y problemas digestivos.

Muchos activistas sostienen que viola los derechos fundamentales de la persona y puede tener efectos graves y duraderos en la salud mental y física de la víctima. Es una forma de violencia y debe ser tratado como tal.

SIGUE LEYENDO...

VIDEO: ¿mal perdedor? Joven pierde un combate de lucha y golpea a su rival cuando le ofreció la mano

Joven es estafado al comprar un boleto para ver a Rosalía en el Zócalo