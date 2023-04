La cajera del Oxxo quiere ser más que la chica viral de TikTok, esta es su historia

Vestida como la “Princesa Peach” y con un uniforme de cajera de Oxxo a medio poner Karina Alejandra Berlanga Dávila, de 21 años, obtuvo la fama: fue confundida con “María Magdalena”, lo grabó todo y subió el video a TikTok, donde rápidamente se volvió viral. Sus seguidores se duplicaron, pasaron de 25 mil a más de 50 mil y los me gusta de sus videos se dispararon. Ella espera que este sea un impulso para emprender una carrera como creadora de contenido. Y es que al igual que Lupita Cano, ganó fama gracias a sus videos en esa red social.

La joven, originaria de Monterrey, Nuevo León, ahora es conocida como “la cajera de Oxxo que se volvió viral”, no es la única que ostenta este apodo, pero espera ser diferente. En entrevista para El Heraldo Digital, Kariana contó un poco de cómo es su trabajo, el cual tiene desde junio de 2022 y en el cual había estado durante un tiempo hace varios años, cuando tenía 16.

¿Cómo es trabajar en el Oxxo?

“Antes era la casa de mis abuelitos… Vendieron y se construyó el Oxxo, le ofrecieron trabajo a mi papá y él dijo que no, pero mi mamá sí aceptó… Yo me metí a ayudarle y aquí estoy”, comentó. Aseguró que trabaja ocho horas por jornada y gana entre mil 500 y mil 700 por semana, depende si obtuvo algún bono. Además, tampoco es regañada si graba para sus redes en horario laboral.

Tiene otros proyectos en los que le gustaría enfocarse. Foto: Heraldo Digital.

“Me tocó un jefe muy muy amable y él es el que me que me dice que debería de grabar… Antes me daba pena o miedo. Tengo un video en el que aviento billetes y en los comentarios todos eran de: ‘ya me imagino la cara de tu jefe’, pero quién creen que me graba… Nunca ha habido problema”, comentó.

Sus clips han atraído más clientes y uno de sus propósitos era quitar la “mala fama” que tienen los cajeros y cajeras, pues “se dice que siempre están de cara y que nunca está abierta en la segunda caja… "me propuse cambiar eso en ese pensamiento en las personas al menos de los que nos visiten… Siempre estoy súper sonriente y siempre me lo han alabado”.

No tiene planeado seguir mucho tiempo en el Oxxo. @kaiistreams / TikTok.

Trabajar en el Oxxo no siempre ha sido bueno

Ha tenido experiencias raras y desafortunadas como cajera: “siempre he visto que personas se asoman al final del pasillo y todas las personas que han trabajado aquí, mis compañeros y todo eso siempre escuchan pasos o sienten cosas… Me dicen: ‘¿sabías que antes era un panteón?, pero no, aquí era la casa de mis abuelitos”, narró.

Desafortunadamente atravesó por una situación complicada ahí, un hombre, encargado del mantenimiento de las cámaras, se le acercó “más de lo debido y la situación estuvo medio fuerte”, por lo que tuvo que proceder legalmente en su contra.

La deseaba, pero no esperaba que la fama llegara con ese clip

“La verdad ha sido de las cosas más inesperadas… Yo ni tenía pensado grabar el clip, sino que yo comenté en un stream de mi hermano, porque mi hermano es streamer, que me disfrazaría y me pidieron pruebas… Llegó el señor y decidí grabar… Ya habían pasado días de eso y lo subí”, apuntó. Fue una buena decisión, pues sus números incrementaron tanto en TikTok como en Instagram.

Ella buscaba hacerse viral, pero no creía lograrlo, cuando supo que lo consiguió, habían pasado varias horas y fue su familia quien le dijo que incluso había salido en las noticias, pues varios medios replicaron su TikTok.

Creará más contenido sobre su trabajo antes empezó con otros tema. Foto: @kaiistreams / TikTok.

Aunque sabía que hay otras chicas que se han vuelto famosas por grabar cómo es laborar en otras sucursales de Oxxo, ella no revisa sus cuentas, “hace algo similar me ayudó a subir seguidores, pero no me quise colgar de esa tendencia, pero siempre venían señores y me preguntaban si era la cajera de TikTok”.

De vez en cuando recibe algún comentario que puede ser difícil de asimilar, pero ella estaba mentalizada a que habría “hate”, “por ejemplo, nunca había sentido inseguridad sobre mis dientes, la mayoría señalaba: ‘qué bonita’, ‘qué bonito disfraz, pero mira su encía', ‘mira sus dientes’, incluso se acercaron dentistas y me empecé a preocupar poquito”.

Los números de su cuenta subieron mucho. Foto: @kaiistreams / TikTok.

Sobre aquellos personajes que “explotan” una vez y luego desaparecen, considera que es cuestión de constancia y tratar de no quedarse sólo con eso, “hay gente que sí le ha funcionado, pero tampoco hay que ser conformistas… Se puede sacar más contenido y hacer cositas más padres”.

Quiere ser más que la chica del Oxxo

Aunque comenzó a subir material a las redes por entretenimiento, sí es uno de sus sueños vivir de las redes sociales, además de que tiene en mente adquirir equipo para hacer streams de videojuegos, que es algo que le apasiona mucho. Sin embargo, tiene planeado estudiar, en el pasado había decidido no estudiar la preparatoria y se dedicó a estudiar idiomas, en la actualidad habla Coreano y Tailandés.

Hace poco terminó los estudios de media superior y espera pronto ingresar a la licenciatura en Lenguas Extranjeras, “también me gradué de modelo y trabajo con agencias… Dije: ‘esto no me va a durar toda la vida’, qué padre fuese pero para tener algo más seguro y para tener un buen trabajo que deje más gracia tengo que tener la prepa sí o sí, entonces este me acabo de graduar de la prepa y ya lo siguiente es poder estudiar ya la carrera”, apuntó. Mencionó que sabe que la mayoría de sus seguidores son hombres, lo cual tal vez podría ser un impedimento para hacer tutoriales de maquillaje, que es algo en lo que quiere incursionar.

¿Dejará pronto el Oxxo?

Karina respondió que no es su trabajo predilecto, pero está lejos de ser el peor y espera que volverse viral sea el impulso que necesita para una carrera como influencer, ella sabe que gracias a TikTok es más fácil darse a conocer con más audiencia y le sorprende cómo es que a veces eso sucede:

“Mi hermano hace contenido y edita muy increíble, le pone mucho empeño hace streams cada tres días y tiene muy pocos seguidores y me impresiona cómo alguien que le echa tantas ganas, no tiene tantos seguidores… Es cuestión de suerte, del momento en el que se publica, a veces es cuestión del horario”, declaró.

Se suponía que desde el lunes 17 de abril ya no iría, pero tras lo ocurrido con su video viral y que varios habían dejado su puesto, decidió quedarse. “Se complicó un poquito y entonces se me hace que aquí voy a seguir unas semanitas más.. Sacaré más videos, en esta semana de hecho ayer ayer me me vestido otra cosa… Me vestí de un anime para ver qué más cosas me dicen”, adelantó.

“Me gustaría donde sea que fuese, ya sea que trabaje en el gobierno o vender taquitos, tener relevancia en redes”, concluyó.

