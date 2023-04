VIDEO | ¿Cómo saber si le gustas a tu crush? MaryFer Centeno muestra una manera sencilla para descifrarlo

Desde toda la vida, las personas han quedado flechadas por otras cuando las conocen en alguna reunión o se van relacionando con ellas con el paso del tiempo, como en la escuela o el trabajo. Sin embargo, es natural que no se exprese nada por miedo al rechazo y prevalezca la duda si habría algún tipo de correspondencia. En este caso, no es necesario consultar a los astros, ni andar de stalker en las redes sociales ya que existe un método infalible para saber si el llamado crush también tiene un tipo de interés.

La grafóloga MaryFer Centeno se dio a la tarea de explicarle a sus seguidores una manera para que sepan si aquella personita especial podría estar interesada en ellos o ellas. No se trata de ningún truco y al parecer es más sencillo de lo que parece: revisar sus pupilas. Por mucho que "imponga" su presencia y no se pueda sostener la mirada más allá de unos segundos, debe hacerse para comprobar si se tiene una posibilidad de dar el siguiente paso o retirarse y no morir en el intento.

MaryFer Centeno recomendó revisar las pupilas del crush (Foto: captura de pantalla)

"Cuando vemos algo que nos gusta, la pupila, esto, se va a hacer más grande, se va a dilatar. Se le conoce como 'ojos de cama'. Entonces, por ejemplo, cuando tú le gustas a alguien, además del efecto de la luz por supuesto, la pupila se va a hacer grande y cuando no le caes bien la pupila se va a contraer", explicó la experta.

El tip es parte de un compilado de lecturas del cuerpo que recopiló en su libro: "Analízate. Lenguaje corporal y Grafología, por primera vez juntos en un libro", de su autoría. Ella explica que el comportamiento, trazos y dibujos que las personas realizan expresan más de la cuenta, pues "dicen quién eres y cómo te sientes en este momento".

MaryFer Centeno explica cómo eres en el amor

El amor, aunque lo nieguen, es uno de los temas que más le interesan a las personas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que la trayectoria en el tiempo indica que de 2000 a 2020, en México, el porcentaje de la población casada disminuyó 11 puntos (de 49 a 38%). En tanto que la población en unión libre aumentó nueve puntos porcentuales (pasó de 11 a 20%) y la ex unida se incrementó de 9 a 12 por ciento. La población soltera permanece casi sin cambios (31% en 2000 contra 30% en 2020).

La gran mayoría, sin excepción se ha dado a la tarea de tratar de conseguir una pareja para formar un equipo; sin embargo, cada uno de los individuos es distinto y no todos corren con la misma suerte. En este caso, MaryFer Centeno se dio a la tarea de explicar con "corazoncitos" como podría ser cada uno en éste terreno espinoso del que muy pocos salen victoriosos.

Dibujo de corazones para saber cómo se es en el amor (Foto: captura de pantalla)

La amiga del periodista Gustavo Adolfo Infante mencionó que dependiendo de cómo se trace este tipo de representación del órgano que bombea sangre a todo el cuerpo, es como ve y vive el sentimiento que dobla hasta al más duro. Aunque parece un juego de niños, muchos de sus seguidores se dieron a la tarea de realizar su diseño y publicar los resultados.

¿Y tú, intentarás estos ejercicios para encontrar a tu media naranja?

