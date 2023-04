VIDEO | MaryFer Centeno analiza la última publicación de Julián Figueroa ¿presentía su muerte?

Tras darse a conocer la muerte de Julián Figueroa, a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, diversos integrantes del mundo artístico enviaron sus condolencias a la familia, en especial a Maribel Guardia, su madre. De entre las celebridades que se manifestaron destacó la grafóloga MaryFer Centeno, quien no pudo evitar hacer un análisis de la situación a partir de la última publicación del cantante de 28 años.

Además de impresionarle la noticia del deceso, lo que más le llamó la atención fue el mensaje que dejó el también actor donde recordó a su padre, Joan Sebastian, quien tiene 8 años de fallecido. En este caso, le afirmó a su público que está leyendo un libro sobre los sueños y la muerte desde un punto de vista científico.

"El tema es que dentro de éste libro habla sobre que cuatro de cada 10 personas pueden predecir su muerte. De hecho hay un estudio que se llama "Inesperadamente positivo", este estudio trata de cómo las personas se considera que cuando vas a morir, se siente terror o se siente miedo, se siente tristeza. Bueno, pues la contrario, resulta que es una inesperada sensación de paz y de felicidad", explicó MaryFer Centeno.

¿Qué decía el mensaje de Julián Figueroa?

El último mensaje de Julián Figueroa lo acompañó por una fotografía de él, de niño, acompañado por su padre Joan Sebastian: " Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va.

Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi", se puede leer.

Último mensaje de Julián Figueroa (Foto: IG @julian_f.f)

En un segundo mensaje el joven dijo sentirse orgulloso de su padre, de todos sus logros y del amor de sus fans hacia él:

"Estoy orgulloso de la carrera de Joan Sebastian, de sus logros y del apoyo de sus fans. Pero a veces hay que dejar de aparentar que todos es miel sobre hojuelas y reconocer cuando nos sentimos desolados por la muerte de alguien que amamos, no para quedarnos en la tristeza para siempre, pero para aceptar el dolor y salir de él".

