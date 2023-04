Belinda escribe hermosas palabras para Maribel Guardia y recuerda cuando jugaba con Julián Figueroa de niños

El mundo del espectáculo quedó consternado después de que se diera a conocer la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. Desde entonces, miembros del ambiente artístico han tratado de comunicarse con la costarricense para expresarle sus condolencias; sin embargo, ella ha estado alejada de todo por el dolor que atraviesa en estos momentos. Una de las famosas que le mandó un emotivo mensaje fue Belinda, quien recordó algunos momentos a lado del cantante de 28 años.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la intérprete de "Balla traición" le dedicó unas líneas para recordarle lo mucho que la estima y respeta, además de la tristeza que siente por el deceso del también actor:

"Querida Maribel, no hay palabras que puedan describir lo que debes estar sintiendo en este momento. Amanecí con esta noticia y me rompió el corazón. Recuerdo cuando estábamos en 'Aventuras en el tiempo' y venía Juliancito y jugábamos juntos. Era tu adoración, tu mayor tesoro. Abrazo tu alma. Me duele mucho que estés pasando por esto. Eres una mujer maravillosa. Te admiro y respeto profundamente y estoy contigo incondicionalmente. Que en paz descanse Juliancito", escribió Belinda.

Mensaje de Belinda a Maribel Guardia (Foto: captura de pantalla)

¿De qué murió Julián Figueroa?

El primero en dar a conocer el fallecimiento de Julián Figueroa fue el periodista de nota roja Carlos Jiménez. A través de su cuenta de Twitter, indicó que el cuerpo del artista fue encontrado en su casa ubicada en Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México, y que su cuerpo no presentaba huellas de violencia.

Posteriormente, a través de un comunicado, Maribel Guardia explicó que las causas de la muerte de su hijo fueron por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. De igual manera afirmó que "lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno", señaló.

Ahora lo velan en casa de la actriz con un reducido número de personas de las que destaca José Manuel Figueroa, quien llegó hasta la residencia acompañado por su pareja Marie Claire Harp y sin dar casi declaraciones a la prensa rosa.

Comunicado de Maribel Guardia (Foto: IG @maribelguardia)

