Martha Higareda y su colección de bikinis super en tendencia con los que roba miradas

Durante la primavera, aumenta el deseo por visitar las playas y destinos turísticos con atractivos cuerpos de agua, lo cual explica el porqué diversas celebridades ya se han dejado ver en redes sociales disfrutando del sol, el mar y la arena, siendo Martha Higareda una de las actrices mexicanas que más estilo ha derrochado en su cuenta de Instagram, donde además de presumir su relación con Lewis Howes, se ha coronado como la reina de los bikinis.

Título que se ha ganado a pulso gracias a sus osadas combinaciones de trajes de baño, mismas que no sólo retoman las tendencias de temporada, sino que se acoplan al estilo de la protagonista de "Amarte duele", demostrando lo sencillo que se puede aplicar el dicho "de la moda lo que te acomoda". Prueba de ello es este primer bikini sensual con el que Martha Higareda se dejó ver en una de las costas que visitó durante sus vacaciones.

Los bikinis total black son algunos de los que reinarán esta primavera | IG: @marthahigareda

Como se aprecia en la imagen, además de tener detalles de eslabones en la parte de la pantaleta, el bikini de Martha Higareda se suma al trend de los looks total black, el cual no sólo se ha apoderado de la ropa de baño, sino de los outfits de gala que muchas celebridades han decidido utilizar en alfombras rojas e importantes presentaciones. Como detalle sensual, el modelo que lleva puesto la actriz de 39 años de edad cuenta con un patrón calado que le ayuda a unirse a la moda de las aberturas, misma que estará en boga durante los próximos meses.

Aunque si quieres utilizar un bikini más tradicional en tus próximas vacaciones, algo que puedes hacer es emular el look que lleva Martha Higareda en esta fotografía, ya que además de retomar el estampado floral, tiene detalles clásicos, como su color y estructura, que sin duda te harán coronarte como la reina de las olas.

Si tienes un estilo más girly, este diseño es ideal para ti | IG: @marthahigareda

Y hablando de combinaciones que nunca fallan, otro tip de Martha Higareda que puedes tomar en consideración es el uso de bikinis diferentes o que mezclen dos colores sólidos, ya que, además de darte un toque casual, te permitirá diferenciarte del resto de los vacacionistas.

El celeste es una de las tendencias de esta primavera | IG: @marthahigareda

Con el objetivo de no crear contrastes demasiado vistosos, algo que puedes hacer es elegir dos colores de la misma gama cromática, algo que además de permitirte generar un degradado, te posibilitará la búsqueda de accesorios que combinen con tu look playero, tal y como comprueba la protagonista de "No Manches Frida" en esta pic.

Aunque también existe la posibilidad de llevar un bikini que tenga un color completamente diferente en la parte del sostén y de la pantaleta, ya que además de permitirte experimentar con diversas tonalidades, esta técnica te ayudará a verte chic y moderna en la piscina o la playa, algo que muchas buscan durante su estancia en destinos turísticos.

El momento de usar bikinis combinados ha llegado y Martha Higareda lo sabe | IG: @marthahigareda

Finalmente, otro de los bikinis de la colección de Martha Higareda que conviene retomar es este que la actriz mezcló con una gorra en blanco con azul marino para cubrirse del sol, el cual además de tener aplicaciones girly en tono rosa, es ideal para aquellas chicas que buscan generar un estilo aesthetic en sus próximas vacaciones.

No olvides aprovechar el estampado en tus trajes de baño | IG: @marthahigareda

SIGUE LEYENDO:

Martha Higareda eleva la temperatura con colorido bikini

Desde Hawái, Martha Higareda conquista la red en traje de baño escotado junto a Lewis Howes

Martha Higareda: 3 bikinis modernos con los que paraliza la red