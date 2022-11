Martha Higareda eleva la temperatura con colorido bikini

Martha Higareda es una de las actrices mexicanas más populares y queridas en las redes sociales. Con películas como "Amar te duele" (2002), "Niñas mal" (2007), "Cásese quien pueda" (2014) y "Tod@s caen" (2019), la originaria de Tabasco se ha posicionado como un referente cuando se trata de cine mexicano. Pero eso no es todo, además de sus participaciones en la pantalla grande, también ha aparecido en algunas series, lo que la ha llevado a ganar más seguidores en las redes sociales, principalmente en la plataforma de Instagram, donde suma más de 5 millones de fans.

La actriz, que lleva varios años viviendo en Estados Unidos donde ha grabado películas y series, sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía en la que se dejó ver con un bikini atrevido y revelador, confirmando que no sólo es una de las más bellas del espectáculo, también con el mejor estilo para presumir su silueta en cualquier ocasión.

La actriz posó con un revelador traje de baño. Foto: Ig @marthahigareda

Martha Higareda se luce en bikini

Ahora, la famosa actriz, de 39 años, compartió en la plataforma de Meta, una imagen que dejó boquiabiertos a sus fans, pues Higareda se dejó ver con un atrevido bikini, color salmón y aunque no se puede ver por completo su look, con sólo mostrar esa foto ya ha ganado miles de corazones por parte de sus fieles admiradores, quienes no pierden la oportunidad de dedicarle de bellas palabras.

"Feliz Domingo donde sea que estés", escribió Martha Higareda como descripción de su fotografía, la cual ya suma más de 68 mil "me gusta" y ha desatado una gran cantidad de comentarios por parte de sus seguidores. "Cada día más hermosa", "Que chulada", "Una obra de arte", "La más hermosa", "que mujer tan sexy y hermosa una diosa", "Que mujer extraordinaria" y "Muy linda", son sólo algunos de los cientos de mensajes que sus seguidores le dedicaron.

Sus fotografías usualmente obtienen miles de "me gusta". Foto: Ig @marthahigareda

En la fotografía se puede ver a la actriz, que vistiendo un bikini que llama la atención por su color salmón y el diseño de su escote, ya que tiene un estilo cruzado y arriesgado, pero que Higareda supo llevar para lucir perfecta y sensual.



