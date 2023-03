FOTOS: Martha Higareda compra una lujosa casa para vivir con su novio Lewis Howes

Martha Higareda sorprendió a sus fanáticos al dar el siguiente paso en su relación, pues se fue a vivir con su novio Lewis Howes, con el que tiene un par de años de noviazgo. La actriz y el influencer compraron una lujosa casa en Los Angeles, California, en donde comenzarán un nuevo capítulo en sus vidas, el cual les causa mucha emoción, así lo manifestaron en sus redes sociales en donde compartieron un par de fotos.

El ex jugador de futbol compartió en su cuenta de Instagram que recientemente se había mudado con la actriz mexicana, de 39 años, a un nueva residencia. ¡"La vida es una historia increíble, y en este capítulo @marthahigareda y yo acabamos de mudarnos juntos a nuestro nuevo hogar!", escribió en inglés en la red social, en la que también aclaró que, a pesar de tener casi dos años de relación, habían estado viviendo en diferentes departamentos, sin embargo, tomaron la decisión de vivir como pareja.

Martha Higareda y Lewis Howes muestran su nueva casa IG @lewishowes

"Después de años de vivir en apartamentos, nunca sentí la necesidad de mudarme a una casa. Pero es sorprendente lo que sucede cuando creces, sanas y creas una alineación con una pareja que comparte una visión similar. Martha hace precisamente eso. Y lo que más siento es PAZ", indicó en la publicación en la que subió una serie de fotos junto a la protagonista de "No manches Frida", en las cuales estaban en diferentes lugares, incluida su nueva residencia.

La lujosa casa de Martha Higareda y su novio

El ex deportista y ahora escritor de libros aseguró que a pesar de que era algo que deseaban fue un proceso difícil, esto debido a sus apretadas agendas de trabajo, pues mientras él se encontraba afinando todos los detalles para el próximo lanzamiento de su obra, Martha Higareda se estaba preparando para el estreno de su nueva película "Fuga de Reinas", que llegará a la plataforma de Netflix en los próximos meses.

"Ha sido una semana loca al mudarnos a nuestra casa, yo grabando mi audiolibro y en medio del lanzamiento de mi libro la próxima semana y Martha preparándose para el lanzamiento de su película el próximo mes, más todos los otros negocios que está manejando, pero todo es hermoso y estamos muy agradecidos por la abundancia que experimentamos", destacó Howes, quien terminó con un pequeño mensaje en español: "¡Te amo muchísimo amor!".

El influencer se muestra enamorado de Martha Higareda IG @lewishowes

La protagonista de "Amarte Duele" fue la primera en dejar un mensaje a su pareja, en el que se dijo conmovida por iniciar esta nueva etapa en su relación, debido a que convivirán todos los días de la semana. "¡Estoy emocionada por este próximo capítulo en nuestra asociación amorosa consciente! ¡TE AMO! ¡Y asombrado de ver cómo has estado tan tranquilo durante un tiempo tan loco y aventurero!", destacó Higareda, que recibió el apoyo de todos sus amigos y fanáticos, quienes le desearon buena suerte.

Martha Higareda y Lewis Howes iniciaron una relación hace un par de años, a pesar de que se convirtieron en la pareja favorita de muchos, después Yanet García, ex pareja del deportista, dejó ver que la actriz habría sido la "tercera en discordia" en su relación y que por eso había terminado. No obstante, la protagonista de películas salió a aclarar la situación y aseguró que ella comenzó a andar con el autor "The School of Greatness" cuando estaba soltero, por lo que descartó alguna infidelidad.

Martha Higareda compró una casa en Los Angeles, California IG @lewishowes

