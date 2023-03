Martha Higareda sube la temperatura en escotado mini vestido floral

Martha Higareda se volvió a confirmar como una de las artistas mexicanas más hermosas que roba miradas en Hollywood. Con una publicación en sus cuentas de Instagram y Facebook, donde la siguen millones de fans, la actriz subió la temperatura al lucirse en un escotado mini vestido floral que la hizo recibir miles de "likes" y halagadores comentarios, pues a la bella tabasqueña le llovieron los halagos de sus admiradores.

La actriz, que lleva varios años viviendo en Estados Unidos donde ha grabado películas y series, sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotografías en las que se dejó ver con un atuendo coqueto y juvenil, instantáneas que se une a otra reciente publicación en la que se lució con un coqueto traje de baño, confirmando que no sólo es una de las más bellas del espectáculo, también con el mejor estilo.

Martha Higareda se luce en coqueto vestido

La también locutora, de 39 años, compartió en la popular plataforma fotografías que dejó boquiabiertos a sus fans, pues Higareda se lució desde Hawái y presumiendo su curvilínea silueta con un atuendo muy chic, coronándose como una de las reinas de estilo de la farándula, pues sin duda la tabasqueña ha sabido colocarse como un referente de moda cuando de outfits para la primavera y los días de calor.

Martha derrocha belleza en coqueto look. Foto: IG @marthahigaredaoficial

"Aqui les va otra probadita de mas fotos en nuestra visita a #Hawaii Tengo preparadas muchas sorpresas! incluyendo mi próximo estreno de #fugadereinas por @netflixmx y @netflix me súper emociona volver a la pantalla con una nueva película #peliculas #movies De que crees que trata? Una pista es que es comedia :)", fueron las palabras con las que Martha acompañó las postales con las que pronto causó furor.

En las fotografías se puede ver a la bella actriz posando desde diversos escenarios en hermosos y coloridos lugares, luciendo su silueta en un coqueto mini vestido floral con el que subió la temperatura en Instagram, logrando acumular más de 900 comentarios y 238 mil "me gusta", por lo que su posteo se convirtió en uno de los más exitosos de los últimos días en la popular plataforma, donde suma 5.3 millones de seguidores.

La actriz se lució con un revelador mini vestido. Foto: IG @marthahigaredaoficial

Martha Elba Higareda Cervantes, nombre real de la actriz originaria de Tabasco, es una de las celebridades mexicanas que decidió probar suerte en el cine de Hollywood, teniendo ya importantes participaciones, con películas como "Lies in Plain Sight" y "McFarland, USA", también en algunas series entre las que destacan: "Steven Universe", "Altered Carbon" y "Queen of the South".

Higareda es una de las artistas consentidas del medio del espectáculo en México, pues ganó fama desde que era una adolescente con su participación en exitosas cintas, siendo "Amarte Duele" una de las más recordadas por su público. Ahora, después de 20 años, sigue conquistando con su belleza, sobre todo cuando se trata de looks reveladores y arriesgados como el que presumió en su cuenta de Instagram.

Impone con su estilo moderno y juvenil. Foto: IG @marthahigaredaoficial

