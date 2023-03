¿"Medio Metro" en crisis? Se presentó en Tampico y le tuvieron que pagar la cuenta

El "Medio Metro" original viajó a Tampico para realizar unas presentaciones y convivir con todos sus fanáticos, pero un detalle en sus redes hizo pensar que probablemente pasa por un mal momento económico. El hombre llegó desde tempranas horas a Playa Miramar y no pararon los pasos de baile.

El famoso danzante, quien suele vestirse como el "Chavo del 8" para sus presentaciones, fue parte de un baile con música en vivo donde destacó la presencia de las mandas Los del Mando y Banda Radiante. Demostró que no todo es cumbia, también le pega a las norteñas.

A través de sus redes sociales, el "Metro Metro Oficial" informó que durante su estancia en el estado, un señor, del que todavía no ha sabido su nombre, habría pagado la cuenta de alguno de los lugares que visitó, aunque no dio mayores detalles; sin embargo, pidió que se comuniquen con él para invitarlo a comer.

"Tampico, eres lo máximo", fue su comentario para toda la gente que lo recibió con gran emoción, junto antes de partir para otro destino, donde continuará con sus convivencias.

Qué sucedió realmente con la cuenta

Más adelante contó en un video que se acercaron a un lugar a comer, pero cuando su manager iba a pagar la cuenta, le dicen que ya pagaron por ellos. Además, un señor le pidió una fotografía y se despidió muy amablemente, pero no dio ninguna seña de que tuviera la intención de pagar su orden.

"Yo quiero que se reporte esa persona. La verdad aquí sí me atraganté. Me chingué como 3 cocteles de camarón. Es que mi Manager me tiene amarrado", bromeó..

La respuesta de sus fanáticos, lejos de continuar con las burlas y el hate, son siempre de buenas vibras, e incluso le prometieron que cuando visite sus ciudades, ellos mismos lo invitarán a comer los platillos más representativos de cada entidad, para que se vaya con el corazón y el estómago contentos.

Quiere hacer la paz con el Sonido Pirata

Más adelante hizo una transmisión junto a su representante, y quien ha causado tanta polémica durante los últimos días por supuestos gritos, malos tratos y malas ideas, como el reencuentro con el Sonido Pirata que acabó por ser un completo fracaso. Es común ver que le pidan despedirlo, aunque ellos son grandes amigos y lo han demostrado.

Pero sigue en pie su idea de hacer las pases con Julián, quien es el dueño de Sonido Pirata. Es precisamente quien le dio reconocimiento al bailarín y otros personajes, pues bailaban mientras pinchaba sus cumbias sonideras, y les gritaba con emoción algunos pasos.

"Yo quiero llevar la Pipa de la Paz, no quiero tener problemas con Julián Ramírez. Quiero llevarla bien. Que todo salga bien", dijo ante una de las preguntas de sus fanáticos. También agregó que pronto habrá una explicación completa de lo que sucedió en dicho evento a través del canal de Badabun.

