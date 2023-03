Tras abandonar "Sonido Pirata", "La Pompis" anuncia que se unirá al equipo del "Medio Metro" original

"Medio Metro" y "Sonido Pirata" se han convertido en las figuras más relevantes de Internet y del sonidero desde hace varios meses, pero no han sido los únicos. Una de las bailarinas de sonidero que también acapara miradas es "la Pompis”, quien en realidad se llama Pau Jasso y tiene 25 años, quien es esta ocasión no se viralizó ni por su habilidad en la pista o por su belleza, sino porque anunció que se unirá al equipo de “Medio Metro” original.

Se sabe que es modelo, influencer y actriz, además de que es nutrióloga y fan del sonidero. Hace unas semanas la presentaron como parte de “Sonido Pirata” en un evento en Ciudad Nezahualcóyotl del Estado de México, pero el idilio duró muy poco.

En su cuenta de Twitter, José Eduardo Rodríguez anunció que la “Pompis” ahora danzará a su lado: “Se vienen cosas grandes con la pompis estén atentos. Algo bien”, escribió y luego agregó una foto en la que se le ve con Pau, en la postal hay otro texto que dice: “Nueva integrante”.

Bailó con Jonathan Uriel, quien es el nuevo “Medio Metro”, pero ambos ya están fuera de “Sonido Pirata”, al parecer acabaron en mejores términos que “Pirata” y el “Medio Metro” original.

Esto ocurrió poco después de que Lalo enfureciera y arremetiera contra Julián Ramírez, líder de “Sonido Pirata”, porque él no quiso saludarlo en un evento en San Juan Tianguismanalco, Puebla. También en su perfil le dedicó las siguientes palabras.

“Pero va Julián es lo que me gano por querer acercarme contigo pero es la última vez, mi pecho no es bodega diría un wey y por eso te digo que dejes de ser así de abusivo en los pagos tu hija y tú se quedan con todo bien lo dijo la Pompis ya hasta mi reemplazo se dió cuenta.... Pero en fin Julián por eso la vida te ha castigado así, recuerda el karma y aunque me dejaste mal ante todos yo no te he quemado como tú lo hiciste con tu otra familia por eso nunca llevabas dinero a tu casa pero en fin CHTPM", comentó.