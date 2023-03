"Medio Metro" arremete con todo contra "Sonido Pirata", esta fue la razón

“Medio Metro”, cuyo nombre real es José Eduardo Rodríguez, se volvió viral tras lanzar duras palabras contra quien hace un tiempo era su amigo. Y es que luego de tener un atrabancado reencuentro con Julián Ramírez, líder de “Sonido Pirata”, en San Juan Tianguismanalco, Puebla, Lalo arremetió contra él por no quererlo saludar y hasta lo ofendió.

Se ha hablado mucho del personaje desde que Lalo anunció su separación de “Sonido Pirata”, con quien solía presentarse. Él sostuvo que todo fue debido a temas económicos, pues se enteró que Julián Ramírez cobraba mucho para presentar el show del “Medio Metro”, de “La Cholondrina” y “El Bocho”, pero él nada más recibía 500 pesos.

¿Qué le dijo “Medio Metro” a “Pirata”?

Ambos se volvieron a ver en un evento de sonideros en Puebla; mientras Julián estaba en la tarima cantando y poniendo el ambiente, “Medio Metro” se subió, pero en lugar de recibir un saludo o un gesto, “Pirata” se limitó a ignorarlo por completo, por lo que después de eso el bailarín se bajó, visiblemente molesto.

Lalo no quedó callado y salió a dar su versión de los hechos. En su cuenta oficial de Twitter comentó lo siguiente: “Pero va Julián es lo que me gano por querer acercarme contigo pero es la última vez, mi pecho no es bodega diría un wey y por eso te digo que dejes de ser así de abusivo en los pagos tu hija y tú se quedan con todo bien lo dijo la Pompis ya hasta mi reemplazo se dió cuenta”.

"Pero en fin Julián por eso la vida te ha castigado así, recuerda el karma y aunque me dejaste mal ante todos yo no te he quemado como tú lo hiciste con tu otra familia por eso nunca llevabas dinero a tu casa pero en fin CHTPM", concluyó.

El problema ha ido escalando

Hasta el momento, “Pirata” no se ha pronunciado al respecto, pero en el pasado había dicho que no le guardaba rencor a Lalo. Además, hace unas semanas Lalo registró el nombre de "Medio Metro" como suyo, lo que pone en una situación complicada a "Sonido Pirata", pues tendrá que limitarse con el "¡ahh, Medio Metro!".

