VIDEO: "Medio Metro" y "Sonido Pirata" se reencontraron en Puebla y todo terminó mal

“Medio Metro”, cuyo nombre real es José Eduardo Rodríguez, es un personaje muy polémico, en esta ocasión se habló mucho de él pues tuvo un reencuentro poco satisfactorio para ambas partes con el “Sonido Pirata”, con el cual su fama se disparó por los cielos, pero tuvieron mal entendidos y se separaron.

La popularidad de “Medio metro” es tanta que podría presentarse en el evento "Gran Baile con Sonideras y Sonideros" que se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México el 25 de marzo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que pedirá que se comuniquen con el bailarín de 22 años.

¿Qué pasó ahora con el “Medio metro”?

Ambos se volvieron a ver en un evento de sonideros en San Juan Tianguismanalco, Puebla. Mientras Julián Ramírez, mejor conocido como “Pirata”, Lalo subió a la tarima, pero lo único que recibió fue desdén por parte de su antiguo amigo. Todo esto quedó en cámara y se subió a redes, donde incluso se dijo que la gente pidió que “Medio metro” se bajara del escenario.

Lalo no quedó callado y salió a dar su versión de los hechos. En su cuenta oficial de Twitter comentó que todo fue idea de Dulce Gypsy, de Badabun, y aunque no estaba convencido de subirse a saludar a “Pirata”, lo hizo, además de que se bajó por su propia voluntad y no porque el público lo exigiera. “Dulce, mi manager y yo platicamos sobre esto que no le he hecho nada a Julián incluso el en sus transmisiones dice que no tiene rencor hacia mi ni yo hacía el y hace estas cosas es un hipócrita a ese si ya se le subió”, escribió.

Ya están en enemistad

Por el mismo medio, Lalo continúo: “Pero va Julián es lo que me gano por querer acercarme contigo pero es la última vez, mi pecho no es bodega diría un wey y por eso te digo que dejes de ser así de abusivo en los pagos tu hija y tú se quedan con todo bien lo dijo la Pompis ya hasta mi reemplazo se dió cuenta”.

Cada semana está envuelto en una polémica nueva. Foto: @MedioMetro_Ofi.

“Pero en fin Julián por eso la vida te ha castigado así, recuerda el karma y aunque me dejaste mal ante todos yo no te he quemado como tú lo hiciste con tu otra familia por eso nunca llevabas dinero a tu casa pero en fin CHTPM”, arremetió.

Además, hace unas semanas Lalo registró el nombre de "Medio Metro" como suyo, lo que pone en una situación complicada a "Sonido Pirata", pues tendrá que limitarse con el "¡ahh, Medio Metro!".

SIGUE LEYENDO...

VIDEO: staff de Medio Metro lo humilla y obliga a bailar para pagar la cuenta de unas micheladas: "Soy tu dueño"

VIDEO: ¡Pirata, Pirata! Humillan a Medio Metro en pleno escenario, ¿se acabó la fama?