El "Medio Metro" cambia radicalmente de look, asegura que Televisa le pagará unos "arreglos"

El personaje conocido como Medio Metro sigue dando de qué hablar y no precisamente por un nuevo paso de baile, sino porque anunció que se someterá a un trabajo de ortodoncia para corregir su contagiosa sonrisa. Y es que muchos de los llamados haters han hecho énfasis en ésta parte de su cuerpo para atacarlo y ponerle todo tipo de sobrenombres hirientes.

José Eduardo Rodríguez, nombre real del joven que saltó a la fama gracias a Sonido Pirata, explicó que será la televisora de San Ángel quien le patrocine el tratamiento con tal de eliminar las duras críticas que ha recibido, de acuerdo con La Verdad Noticias. Esto ocurre después de que ha aparecido en algunos programas de la barra de entretenimiento de la empresa.

"Próximamente ya me van a quitar esto, me los van a arreglar los de Televisa", mencionó. El primero en soltar la información fue su manager, quien aseguró que la finalidad de ayudarlo es para evitar todo el bullying que ha sufrido y más desde que se emancipó de Sonido Pirata, de quien está agradecido y no tienen nada malo en contra de él, ha asegurado en diversos lives.

A pesar de la ola de críticas negativas que ha recibido desde que se dio a conocer, Medio Metro también ha manifestado que no se las toma muy enserio porque sabe que son parte de su trabajo ya que él mismo ha mostrado su dentadura a la cámara cada que "lo molestan", pero tampoco se cierra a un cambio de imagen.

Medio Metro sabe que las críticas son parte de su trabajo (Foto: captura de Pantalla)

¿Quién es Medio Metro?

Originario de León Guanajuato, José Eduardo Rodríguez es un joven de 22 años que comenzó a labrar su camino a la fama gracias a videos donde aparece bailando. Junto con el Sonido Pirata creó su personaje de Medio Metro y llamó más la atención por vestirse como El Chavo del 8, personaje de Roberto Gómez Bolaños.

Una vez que se separó de su amigo sonidero decidió probar suerte por su cuenta apareciendo en diversos programas de televisión y viajando a diversas partes de la República Mexicana para convivir y divertir a las personas.

