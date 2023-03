Daisy Anahy, ex esposa de Eduin Caz presume su embarazo desde Roma, sola y lejos del cantante

Muchos famosos comenzaron este 2023 con la clásica frase: "año nuevo, vida nueva" y aunque no dudamos que están haciendo lo posible por salir adelante, lo cierto es que muchos lo tomaron por el lado amoroso. Andrea Legarreta, Tania Rincón y Galilea Montijo son los ejemplos más frescos ya que decidieron ponerle punto final a su relación; sin embargo, también están el de Eduin Caz y Daisy Anahí, quienes parece que tiraron la toalla y ahora tienen en la incertidumbre a sus fans.

Fue después de la entrega de los Premios Lo Nuestro (23 de febrero) que el vocalista de Grupo Firme le anunció a sus seguidores de su ruptura sentimental. No obstante, después les informó que estaba haciendo su "luchita", algo que se nota a través de su cuenta de Instagram, donde expresa todo su cariño por ella a pesar de los comentarios de algunos de sus haters.

"Falta la mas importante de las piezas, ME FALTAS TÚ", "Sabes que eres mía y yo tuyo solo que estás enojada", "Se que No estoy en el mejor momento y se que muchos están solamente por encontrar algún chisme de mi vida, pero al igual les agradezco el gesto de andar pendiente de mi. Los que si están por qué les gusta saber de mi proyecto de música o, por qué me tienen un cariño o aprecio se los agradezco mil veces más", son los mensajes que ha escrito el cantante.

Eduin Caz recibió reclamos de sus seguidores por su comportamiento (Foto: IG @eduincaz)

Hasta el momento, ni Daisy Anahí ni Eduin Caz han hablado de manera contundente de los motivos que los orilló a separarse, pero los rumores no quitan el dedo del renglón: al parecer las infidelidades del famoso propiciaron que la empresaria se cansara y optara por tomar un camino separado del de él. Aunque a ella se le vio en un concierto de la agrupación y ya levantó sospechas de una posible reconciliación.

Daisy Anahí se va sola al viejo continente

Quienes conocen los fragmentos de la vida personal de la "pareja" sabrán que tienen dos hijos y están a la espera de un tercero. A pesar de ser una etapa importante, ambos se han mantenido misteriosos al grado de que Daisy Anahí tomó las maletas y se fue al viejo continente a pasear y probablemente a "pensar cosas".

Daisy Anahí se encuentra en Roma (Foto: IG @anahydpg)

A través de su cuenta de Instagram le dio a conocer a sus seguidores que se encuentra en Italia, uno de los países europeos con mayor afluencia turística. "Roma es amor", escribió en la publicación de toda una sesión fotográfica donde se le puede ver tranquila y presumiendo su pancita.

Daisy Anahí se fue a Europa sin Eduin Caz (Foto: IG @anahydpg)

Daisy Anahí eligió un body color camello que combinó con unas botas y un abrigo negros. Como toda una diva, se dedicó a visitar los puntos más relevantes de la ciudad y claro, hacerse las instantáneas obligatorias. La que más llamó la atención es aquella donde aparecer frente a un Coliseo romano iluminado desde su interior y a la espera de su visita.

Daisy Anahí desde el Coliseo romano (Foto: IG @anahydpg)

