Qué es la heterocromía y quiénes son los famosos que la tienen

Existe una condición en los ojos de las personas, y también en el reino animal, donde tienen el iris de colores diferentes, por falta de melanina. A éste fenómeno se le conoce como heterocromía y existen tres tipos: completas, parcial y centrales. Sin embargo, también está la congénita, que es cuando los bebés nacen con ella o la desarrollan poco tiempo después de nacer y la adquirida que aparece mucho más tarde, de acuerdo con la Academia Americana de Oftalmología (AAO, por sus siglas en inglés).

Según la institución, los niños que nacen así no tienen ningún síntoma negativo, es decir, no presentan problemas oculares. En el caso de la adquirida pueden deberse a una lesión ocular, sangrado interno en el ojo, inflamación por iritis o uveítis, cirugía ocular, Glaucoma y algunos medicamentos utilizados para tratarlo, Síndrome de dispersión pigmentaria y Melanosis ocular, entre otras.

Aunque no es una enfermedad o afección considerable, es necesario que el oftalmólogo esté al tanto para descartar algún problema. De igual forma, si un adulto presenta un cambio en la apariencia del ojo debe acudir con el especialista para que determine el tratamiento adecuado en caso de ser necesario. "El tratamiento para la heterocromía se centra en tratar cualquier causa subyacente para esta condición. Si no hay otros problemas en sus ojos, es posible que no requiera tratamiento", mencionó la AAO.

Algunos famosos con heterocromía

Dentro del mundo del espectáculo existen algunos famosos con heterocromía y aunque son reconocidos, pasa casi desapercibida su condición, pues como se mencionó con antelación la tienen completa, parcial y central. El primero de la lista es nada más ni nada menos que el último Superman, así es, Henry Cavill, quien tiene una mancha café en su ojo derecho

Henry Cavill tiene heterocromía parcial (Foto: IG @henrycavill)

La segunda en la lista es la cantante argentina Nathy Peluso, quien tiene el ojo de color azul turquesa mientras que en el derecho tiene una tonalidad café oscuro.

Nathy Peluso tiene heterocromía completa (Foto: IG @nathypeluso)

La modelo Sarah McDaniel además de ser una de las mujeres más hermosas del mundo llama la atención por su mirada y tonalidad de sus ojos. Uno es de color azul y el otro es verde con destellos cafés.

Sarah McDaniel tiene heterocromía completa (Foto: IG @sarahrosemcdaniel)

David Bowie, el cantautor británico siempre se hizo famoso por la potencia de su voz y estilo, pero también por el color de sus ojos. Aunque parezca increíble el no padeció de heterocromía, pues sólo fue una ilusión óptica que le generó una pelea que tuvo en su juventud; su pupila izquierda quedó dilatada de manera permanente.

David Bowie no tuvo heterocromía (Foto: IG @davidbowie)

Demi Moore cierra la lista de famosos. La actriz y expareja de Bruce Willis tiene un tipo de heterocromía parcial ya que su ojo izquierdo es de color verde, mientras que el derecho destaca por tener tonalidades de color miel.

Demi More tiene heterocromía parcial (Foto: IG @demimoore)

