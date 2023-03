VIDEO | Conductores de Chisme No like denuncian brujería con un ataque de tierra de panteón sobre sus autos

Momentos de tensión atraviesan los conductores del programa Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain, ya que después de anunciar su salida de la televisora del Ajusco comenzaron a sufrir algunos ataques vandálicos en sus instalaciones y ahora en sus automóviles. Los hechos ocurrieron durante la emisión del 15 de marzo, cuando un hombre encapuchado aprovechó que estaban al aire para hacerles brujería.

A través de sus redes sociales, denunciaron que se trata de tierra de panteón y que además encontraron cerca una cruz blanca hecha con un polvo que "no sabemos si es cascarilla de huevo, si es sustancia o es sal para salarnos", mencionó el presentador quien solicitó la ayuda de un santero o las personas conocedoras del tema para identificar el significado del ataque; de inmediato le llegaron dos respuestas que les dejaron helada la piel.

"Hay dos mensajes, Elisa. El primer dice, te tiro tierra de panteón en tu auto y tú vas a tener un accidente. Tú vas a tener un accidente. La tirada de tierra, según nos dicen algunos policías que estamos investigando en México, nos dicen que cuando, ya sabemos quienes 'los malos' vamos a decirles, te tiran tierra es: no que te va a pasar algo mal o en ese auto, ni a ti, sino vas a sufrir porque le va pasar a alguien de tu familia", explicó Javier Ceriani.

De igual forma, aseguró que el acto no lo ejecutó ningún homeless (una persona sin hogar), pues los que se encuentran cerca de las instalaciones los conocen y no se meten con nadie, por tanto el autor del "crimen" es una persona "mandada", pues tiene su mochila y ejecuta la acción de manera directa, aseguró.

¿Quienes podrían estar detrás del ataque?

Quienes sigan el programa Chisme No Like, sabrán muy bien que sus conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain no se andan por las ramas y presentan todas las pruebas de los escándalos de los famosos. Esto ha propiciado que se hicieran de enemigos con el paso del tiempo, pues han resultado incomodos para ellos.

En este caso, explicaron que todo podría derivarse a raíz de haber mencionado el "camper del amor" donde estarían relacionados un "poderoso político mexicano" y una reconocida conductora de televisión. Desde entonces, recibieron algunos mensajes intimidantes a sus celulares. De igual manera mencionaron que tres celebridades tienen el mismo "babalawo" (brujo o sacerdote en la santería) no sin antes asegurar que no las están acusando, pero que tienen actividades religiosas de éste tipo.

"Nunca sabes el mensaje de parte de quién viene. Nosotros tenemos mucho enemigos, claramente le hemos tocado la fibra a mucha gente poderosa. Entonces, lo que sí vamos a decirles que hay 3 divas mexicanas que tienen el mismo babalawo, no queremos decir que éstas sean las del camper y no estamos diciendo que hayan sido ellas, pero también a modo de información como decimos siempre. Hay tres divas que tienen el mismo babalawo y las vamos a decir: las que comparten el mismo brujo babalawo con el que hacen trabajos hace años son Gomita, Ninel Conde y Galilea Montijo", aseguró Javier Ceriani.

Los conductores están nerviosos

Después de exponer el ataque que sufrieron, Javier Ceriani y Elisa Beristain afirmaron que se acercarán a las autoridades, pues las cosas se están complicando. Asimismo se dirigieron a su público para pedirles que recen por ellos y los encomendaran a Dios, pues lo que están atrevesando no es cualquier cosa. Incluso pidieron apoyo de personas que sepan de éste tipo de actividades para poder contrarrestarla.

