"Se callan su hociquito": Gustavo Adolfo Infante lanza advertencia a conductores de Chisme No Like

Hace unos días trascendió que los conductores del programa de espectáculos Chisme No Like, Elisa Beristain y Javier Cerani, habían concluido su contrato con TV Azteca, el cual no les será renovado por lo que ya está próximo a salir de aire. Tras la noticia, los presentadores entraron en conflicto con Gustavo Adolfo Infante, quien les advirtió que se callaran “su hociquito" o daría a conocer algunas cosas que podrían perjudicar su imagen.

Según Infante, Beristain y Cerani no cumplieron con un trato que habían pactado, que consistía en no lanzar ataques hacia sus respectivos programas, Chisme No Like y De Primera Mano; sin embargo, los conductores de TV Azteca comenzaron a atacar verbalmente a Addis Tuñón, quien durante un en vivo en redes sociales aseguró que los presentadores la habían criticado bastante por su físico.

El pleito entre los integrantes de ambos programas de televisión inició hace unos días, cuando la periodista Lorena Harris denunció públicamente a don Pedro Rivera de presunto abuso sexual; la también actriz ofreció una entrevista a Chisme No Like donde indicó que Addis Tuñón había puesto en duda su abuso y que ella sólo quería buscar nota, situación que dio pie a que Elisa Beristain y Javier Cerani hablaran mal de la conductora De Primera Mano.

Elisa Beristain y Javier Cerani negaron rotundamente haberle hecho bullying a Addis Tuñón Foto: IG @chismenolikeofficial

Como era de esperarse, Addis Tuñón no se quedó callada y a través de un video en Youtube se mostró muy triste por las ofensas que recibió de sus colegas. "Me han lastimado mucho, han lastimado mucho a mi persona, a mi familia, criticando mi físico… Tardé muchos años sintiendo vergüenza por mi físico... tapándome de más, porque: 'ay, tiene mucha bubi'; ¿y eso qué? así soy...", dijo entre lágrimas la conductora.

Addis Tuñón asegura que Beristain y Cerani la lastimaron al criticar su físico Foto: IG @tunonaddis

"La verdad que sí me lastimaron porque sí podían cuestionar mi manera de trabajar, podían incluso haberme llamado y decirme: 'oye se dijo esto' y yo les hubiera contado la historia, porque no tengo ningún problema contra ellos; no es personal, pero sí lo hicieron personal y lo aguanté, lo toleré, me dolió mucho y lo dejé pasar", añadió Tuñón.

Elisa Beristain y Javier Cerani negaron rotundamente haberle hecho bullying a la presentadora en alguno de sus programas e incluso manifestaron que la única que es “incorrecta” y que ha faltado el respeto había sido Tuñón. "Addis Tuñón, la incorrecta y falta de respeto fuiste tú, que echaste una mentira en televisión nacional mexicana, ordenada por Gustavo Adolfo Infante, porque no tienes ni la valentía de hacerlo tú", mencionó el conductor argentino.

"Se callan su hociquito": Gustavo Adolfo Infante lanza advertencia a Chisme No Like

Ante la polémica suscitada entre su compañera y los conductores de Chisme No Like, Gustavo Adolfo no se contuvo y lanzó tremenda advertencia a sus colegas: "Voy a tomar un minuto para responder a personas que atacan a mi equipo de trabajo y me mencionan a mí... Hay un programa de YouTube de Los Ángeles, que están desesperados por el fracaso que han tenido en todos los ámbitos".

"Si te corren, pues no es por bueno, no es porque estés dando resultados; si te corren es porque no sirves, porque no eres de interés para las empresas", expresó Gustavo Adolfo, haciendo referencia al despido de los presentadores de TV Azteca.

"Yo dije: ¿qué habrá hecho Addis, qué fue lo que hizo, dónde está la gravedad? Yo estaba ya con el teléfono para marcarle a Recursos Humanos y solicitar la remoción de Addis ante las palabras de este güey", continuó Infante, quien aseguró que se enteró de las diferencias de su compañera con Cerani y Elisa.

"Yo dije: que se vaya, ni modo; o sea, si tan grave está el asunto y falta tanto a la ética periodística; ya llamando al linchamiento social este imbécil; e imagínense que lo que dijo es que hace dos años tenía una restricción Ceriani, eso es todo", expresó.

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante mencionó que desde hace tiempo él y los conductores habían acordado no meterse con sus respectivos equipos de trabajo; sin embargo, no lo cumplieron y, por ello, les advirtió que mejor se callaran “su hociquito". "Si siguen rompiéndolo, voy a hablar de cómo Pepe Garza (esposo de Elisa Beristain) se ha hecho multimillonario extorsionando grupos, a través de su empresa y que les roba la autoría de las canciones; sigan jodiendo y lo voy a decir", advirtió. .

"Y como de Estrella TV ya los corrieron, también están desesperados. O respetan el pacto que hicimos… lo tengo grabado todo; ¿quieren que se los enseñe? cuando insulté a Ceriani y se quedó callado y Pepe Garza me decía: 'Gustavo por favor tranquilízate'. Entonces, se callan su hociquito o digo quién es Pepe Garza, el hampón ese", insistió el conductor De Primera Mano.

