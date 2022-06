"Vi como la maltrataba": nuevo testimonio sobre Yrma Lydya revela que su asesino la violentaba en público

Addis Tuñón, periodista de espectáculos que forma parte del elenco de conductores del programa “De primera mano”, informó que ella vio como la joven cantante Yrma Lydya era maltratada por su esposo, el abogado Jesús “N”, sin embargo, no dimensionó que ese maltrato pudiera llegar hasta el grado de que la chica pudiera perder la vida a manos de su propia pareja.

Tuñón fue además de las primeras periodistas que dieron a conocer la identidad de la mujer que fue asesinada por su propia pareja en el interior de un restaurante japonés en la alcaldía Benito Juárez, el pasado jueves 23 de junio durante la noche.

La cantante de 22 años acudió a una cita con su esposo, el abogado Jesús “N” de 79 años, quien ya se encontraba en el sitio luego de tener una reunión con algunos de sus clientes, de acuerdo con las versiones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la joven y el sexagenario discutieron de forma airada sobre su divorcio, debido a que su relación ya pasaba por una situación insostenible.

Se desconoce que sucedió en la conversación entre ambos, sin embargo, el sujeto sacó una pistola y le disparó en tres ocasiones a su esposa, el sujeto buscó la ayuda de su escolta para deshacerse de la pistola que utilizó, misma que estuvo extraviada por algunas horas, pero si se ubicó de acuerdo con lo informado por el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, horas más tarde.

Momentos después, ambos fueron detenidos y llevados a las instalaciones de la Fiscalía General para rendir declaración por el lamentable asesinato de la chica que formó parte del elenco de la gira “Grandiosas”, más tarde se informó que la muerte de Yrma fue catalogada como feminicidio.

El caso causó conmoción en la opinión pública y a partir de entonces comenzaron a difundirse datos sobre la identidad de la joven que fue cobardemente asesinada, entre esas personas, sobresalió un tuit de Addis quien fue de las primeras en confirmar la identidad de la cantante.

La violentaba en público

Durante su intervención en “De primera mano”, la periodista señaló lo siguiente:

“Me voy a permitir decir algo que yo vi, no me están platicando, el abogado… (esposo de Yrma Lydya) tenía el permiso de portación de arma; dos: tenían muy poco de casados, cuando tenían meses de casados estuve presente en una fiesta, en una celebración donde… yo vi como maltrataba a su joven esposa”, dijo Tuñón.

De acuerdo con la periodista, tanto ella como los esposos coincidieron en una fiesta y estando ahí, el abogado habría estado coqueteando con otra señora frente a los ojos de su esposa y de la mamá de ella.

Esa situación incomodó a la suegra del abogado, quien le reclamó airadamente al sujeto que dejará de hacerlo, sin embargo, la respuesta fue tajante por parte de él.

“El señor con la voz tan alta para que todos escucháramos dijo: ‘Esta señorita tiene precio’, y todos nos tuvimos que callar”, indicó Addis.

La periodista no continuó con su relato ya que dijo que fue todo lo que ella presenció ese día y no podría decir más sobre la tragedia de la cantante, además de repetir que no dimensionaba que meses más tarde estaría dando esa triste noticia.

SEGUIR LEYENDO:

Los cabos sueltos del caso Yrma Lydia: denuncias de violencia y un suicidio versan sobre el asesino

Estas fueron las últimas palabras escritas por Yrma Lydya la noche de su feminicidio

"Fueron segundos, fue un ataque grave": Testigo relata asesinato de la cantante Yrma Lydya