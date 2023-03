Más cambios en TV Azteca, confirman la salida de dos conductores y Pati Chapoy se alegra por la decisión

Todo parece indicar que la titular del programa "Ventaneando", Pati Chapoy está más feliz que nunca después de enterarse que TV Azteca tomó la decisión de quitar de su barra de programación a uno de los programas que poco a poco comenzaba a tener mayor número de audiencia.

En su reciente colaboración para El Heraldo Digital, Alex Kaffie explicó que la experta en temas de la farándula se puso contenta al saber el cambio que se avecina en los pasillos del Ajusco, a pesar de que esto significa la salida de dos queridos conductores.

Pati Chapoy, feliz por la decisión de TV Azteca

De acuerdo con "El Villano de los Espectáculos", como se le conoce en la industria a Alex Kaffie, Pati Chapoy, titular de "Ventaneando" se enteró que el próximo viernes 10 de marzo TV Azteca tendrá un importante cambio que no pasará desapercibido para nadie.

En este sentido se detalló que la televisora del Ajusco tomó la decisión de quitar de su barra de programación el programa de farándula "Chisme No Like", conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani. El programa verá su fin en México el próximo viernes 10 de marzo.

Lo curioso es que Alex Kaffie dijo que la salida de "Chisme No Like" de TV Azteca tiene muy contenta a Pati Chapoy, pues a pesar de que no eran transmitidos por el mismo canal, sí compartían contenido de espectáculos para la la televisora.

"Me entero que este viernes a más + trasmitirá por última vez el programa de espectáculos Chisme No Like. Sí, Adrián Ortega Echegollén (director general de contenidos de TV Azteca) ha tomado la decisión de sacar del aire la emisión que al alimón conducen Elisa Beristain y Javier Ceriani. La noticia ha puesto feliz a Patricia Chapoy Acevedo", detalló.

Pati Chapoy y su legado en TV Azteca

Por más de 25 años, Pati Chapoy ha sido la titular del programa de espectáculos "Ventaneando", transmisión especializada en temas de la farándula y del entretenimiento. Actualmente tiene un elenco conformado por figuras como Pedro Sola, Daniel Bisogno, Mónica Castañeda y Linet Puente.

