Patricia Chapoy se puso feliz al saber que 'Chisme No Like' sale del aire

Me entero que este viernes a más + trasmitirá por última vez el programa de espectáculos Chisme No Like. Sí, Adrián Ortega Echegollén (director general de contenidos de TV Azteca) ha tomado la decisión de sacar del aire la emisión que al alimón conducen Elisa Beristain y Javier Ceriani. La noticia ha puesto feliz a Patricia Chapoy Acevedo. Y es que ella dado su rango de accionista de la televisora del Ajusco, fue de las primeras en conocer la información que, repito, la tiene felicísima.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Dos grandes de la canción, JOAN MANUEL SERRAT y MARÍA DEL MAR BONET, recibieron la investidura doctor y doctora honoris causa, respectivamente, por la Universidad de Barcelona. Ella y él obtienen tal distinción por su enorme aporte a la música popular, a la recuperación de la cultura catalana y su defensa de la democracia y la libertad.

NADIE COMO TÚ

Me entero de que el extraordinario productor Ignacio Sada le está ofreciendo a Brandon Peniche uno de los papeles principales de la telenovela que lleva como título tentativo Nadie como tú y que inicia grabaciones el 8 de mayo. Nadie como tú ocupará el horario en el que actualmente se trasmite Eternamente amándonos.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Antier falleció María Magdalena Hernández Torres, locutora de Radio Felicidad (1180 AM). Repose en paz.

EDUARDO CAPETILLO PERSONIFICARÁ AL ESPOSO DE LA TREVI

El que también participará en la bioserie de Gloria Trevi es Eduardo Capetillo. El integrante del desaparecido grupo Timbiriche va a personificar a Armando Gómez, el marido de la cantante del pelo suelto. Fue el propio Armando quien eligió e impuso a Eduardo para que lo encarnase.

¡QUÉ CAGADOTA!

Daniel Bisogno la cagó al decir en Ventaneando que Gilberto Santa Rosa es un cantante venezolano ¡cuando en realidad es de Puerto Rico! (Mira el video al final).

PRÓXIMAMENTE

Llegó la hora, el nuevo programa de variedades cuya conductora es Mónica Noguera se estrena el próximo sábado 25 por Imagen Televisión a las 7:30 p. m.

SERÉ BREVE

Dudo que el chip «anti chupe» vaya a funcionarle a Pablo Montero.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Martes, miércoles y jueves participo en 'Sale el Sol'. Cuento con el gran favor de su sintonía.