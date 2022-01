Famoso empresario de radio no creía en Grupo Firme, así los despreciaba

Actualmente uno de los grupos con mayor fama y éxito no solo en México sino en Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica, sin duda alguna es Grupo Firme, el cual por cierto, en marzo estarán en la CDMX luego de varios años de no cantar en nuestro país.

Y es que el 2021, Grupo Firme pisó grandes escenarios de Estados Unidos con un lleno total, cada una de las canciones que lanzaron se convirtieron en las más escuchadas y más pedidas en las radiodifusoras.

Pese a la gran aceptación del público, hace algunos años, el grupo liderado por Eduin Caz no fue apoyado por un importante empresario musical y que es uno de los líderes de opinión del regional mexicano; hablamos de Pepe Garza.

Y es que fue en el año 2018 cuando en su canal oficial de youtube que Pepe Garza habló de Grupo Firme, cuando alguien le envió un video de la novata agrupación originaria de Tijuana, interpretando un corrido.

Durante dicho video, Garza habla de los nuevos talentos del regional mexicano, en ese material publicado el 10 abril del 2018 el empresario se refirió a Grupo Firme como un grupo más del montón.

“Yo opino que es uno más de los muchos de los grupos que hay, no me atrajo demasiado, la música, la letra muy, muy básica, no creo que trascienden, fueron hasta allá hasta Medellín, aparentemente a la Hacienda Napoles…pa’ montar ese video ahí, pero bueno, cada quién quisieron poner ese valor de producción, pero ni habla de Pablo Escobar la rola, en fin, no no nada que ver…”, dijo Pepe Garza