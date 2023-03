Ventaneando derrumba a la competencia y este programa de chismes sale del aire

Uno de los rostros más icónicos de la televisión mexicana ha figurado desde el año 1995 y se trata de Pati Chapoy, quien está al aire desde hace 26 años, cuando nació la producción "Ventaneando" a través de la señal de TV Azteca. Desde entonces, este programa se ha consolidado como uno de los máximos referentes del mundo del espectáculo en México.

Es ante este panorama que resulta sencillo comprender que luego de casi tres décadas al aire, la televisora del Ajusco se encuentra en el puntero dentro del rating a nivel nacional, pero lo cierto es que no por eso deja de preocupar la competencia, pues así como esta implica atención y esfuerzo en cualquier otro gremio, en el de las comunicaciones es exactamente igual.

Famosos conductores saldrán de programación

La periodista con distintivo cabello corto es una de las más queridas de la pantalla chica, pero al mismo tiempo de las más polémicas debido a las destacadas noticias de espectáculos que brinda y ahora una nueva noticia entorno a esta personalidad ha causado furor en el mundo de los reflectores, esto debido a que se ha dado a conocer que la periodista y sus compañeros se encuentran de júbilo luego de que se confirmó la salida de un programa de espectáculos.

Esto fue informado a través de la reciente colaboración para El Heraldo Digital, del especialista de espectáculos Alex Kaffie, quien informó que Chapoy manifestó alegría luego de que se dio a conocer que un destacado cambio se avecina en el mundo de los espectáculos. Esto debido a que el próximo viernes 10 de marzo TV Azteca tendrá un importante cambio que no pasará desapercibido y a través del cual queridos conductores saldrán del aire.

De acuerdo con Kaffie, la empresa del Ajusco tomó decidió quitar de su barra de programación el programa de espectáculos "Chisme No Like", mismo que tenía al frente a los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani.

"Me entero que este viernes a más + trasmitirá por última vez el programa de espectáculos Chisme No Like. Sí, Adrián Ortega Echegollén (director general de contenidos de TV Azteca) ha tomado la decisión de sacar del aire la emisión que al alimón conducen Elisa Beristain y Javier Ceriani. La noticia ha puesto feliz a Patricia Chapoy Acevedo", se lee en el artículo de Kaffie, el cual puedes leer completo haciendo clic aquí.

