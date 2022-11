Quieren callar a Chisme No Like: ¡Robaron sus oficinas!

Mediante un video en sus redes sociales, Javier Ceriani conductor de la emisión relató que la mañana de este 8 de noviembre, las oficinas del programa Chisme No Like fueron asaltadas. Los ladrones forzaron la puerta y tuvieron algunas conductas muy extrañas.

¿Qué les robaron a Chisme No Like de sus oficinas?

De acuerdo con Ceriani, el robo incluyó objetos valiosos como cámaras y objetos que principalmente pertenecían a Pepe Garza, esposo de la también presentadora Elisa Beristain, quien también perdió su computadora, guitarra y acordeón.

Todo parece indicar que los ladrones conocían los horarios y los movimientos de la oficina, pues para ingresar al lugar cortaron la luz, situación que le parece muy extraña y por la que Ceriani sospecha que se trata de una amenaza para callarlos.

Chisme No Like está bajo censura

El ex participante de Survivor México amenazó a quienes lo censuran y dijo que existen muchas personas que quieren callar a Chisme No Like, por lo que no dudaría que intentaron silenciarlos.

“Un mal día para todos nosotros… nos dimos cuenta que estaba forzada la puerta”, contó Ceriani, quien agregó que la policía se tardó en llegar a las oficinas, lo cual les dio tiempo a los ladrones de mover cosas e incluso aprovecharon la ocasión para comer y realizar algunas acciones extrañas.

Asimismo, Ceriani aludió que es muy extraño que el robo haya sido muy específico, por lo que considera que lo realizaron personas que posiblemente ya había estado en el sitio, ya que conocían las cosas que guardaban en el foro.

“Estamos tocando temas muy fuertes, muy graves y quieren que nos callemos, quieren que paremos, pero no vamos a parar. El enemigo tiene tentáculos, el enemigo no tiene límites”, finalizó Javier Ceriani desde las oficinas ubicadas en la ciudad de Los Ángeles en California.

Sigue leyendo:

Javier Ceriani: Edad, estatura y 5 datos que no conocías del integrante de Survivor 2022

Eugenio Derbez: aseguran que el comediante sufrió un infarto y no una fractura; esto se sabe