Javier Ceriani: Edad, estatura y 5 datos que no conocías del integrante de Survivor 2022

El reality show "Survivor México" se encuentra en vísperas de comenzar, desde las zonas naturales y paradisiacas de República Dominicana, y aunque no se han revelado los nombres de todos los participantes, ya sonaron tres bastante interesantes: Tefi Valenzuela, Gabo Cuevas y el controversial periodista de "Chisme No Like", Javier Ceriani.

Es justo este último quien ha llamado poderosamente fuerte la atención, pues es uno de los hombres más polémicos por la manera de ofrecer sus opiniones respecto a los casos de los famosos.

Será así, que el hombre de la cabellera larga y rubia intentará desarrollar un buen papel en el programa de resistencia. El mismo Carlos Guerrero "Warrior" ya advirtió que las pruebas serán brutales y que todos pasarán hambre, a modo de que se pondrá a prueba su resistencia física y mental.

¿Quién es Javier Ceriani?

De origen argentino, Javier Ceriani es un presentador de radio y televisión que se abrió paso en el mundo de la comunicación en Estados Unidos. Desde Miami, Florida, trabaja como uno de los titulares del programa "Chisme No Like", a lado de Elisa Beristain, mismo que ha cobrado fama por conseguir exclusivas.

Fue conductor del programa "Agárrense quien pueda" que se transmitió por la cadena America TeVe en el canal 41. Su manera controversial de ser lo ha llevado a enfrascarse en diversas discusiones como la vez que se hizo de palabras con Daniel Bisogno, otro periodista polémico.

Lo que no sabías de Javier Ceriani

Javier Ceriani tiene 51 años, es originario de Buenos Aires, Argentina. Se llevó dos premios en la Ceremonia 38 de los Emmy; el primero en la categoría de Reportaje investigativo y el segundo por el trabajo "Virginia Vallejo, un amor al infierno", donde entrevistó a una mujer que tuvo un romance con el capo Pablo Escobar.

Apareció en la serie de televisión "La hija de Dios"

Perdió 40 libras (poco mas de 18 kg) después de que su sobrino lo entrenó.

Le gusta tocar versiones en español de canciones de ABBA.

En el 2014 recibió las llaves de la Ciudad del alcalde Tomás Regalado por su "aporte al mundo del entretenimiento".

