5 FOTOS que dejan claro que Henry Cavill es el mejor Superman de la historia

Henry Cavill tiene muy desilusionados a sus seguidores luego de haber confirmado que no volverá a dar vida al emblemático personaje de Superman. La decisión la dio a conocer a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales.

"Acabo de tener una junta con James Gunn y Peter Safran y les tengo una noticia muy triste. Después de todo no regresaré como Superman", señala en el texto.

Agregó que aunque en octubre se había confirmado su regreso, finalmente se decidió que no y lo respetaría, incluso refirió que el papel de Mujer maravilla realizado por Gal Gadot Varsano, también estaría en riesgo.

Henry Cavill no volverá a usar la capa. Foto: IG/henrycavill

La entrega y pasión por este personaje siempre fue palpable en sus redes, por ejemplo, en mayo de 2018, el actor británico compartió en su cuenta de Instagram la réplica del personaje que estelarizó desde 2013, realizada por artistas del Museo Madame Tussauds de Londres y montada en la exposición "Call for Heroes", en Orlando.

Su réplica se exhibió en una muestra en Orlando. Foto: IG/henrycavill

Henry Cavill realmente se sumergió en su personaje y asistió a diversas exposiciones en las que se rendía un tributo al superhéroe que representó durante varios años en el cine. Por ejemplo, en 2017 visitó "Art of DC-Dawn of the Superheroes", en París.

El actor de visita en otra exposición. Foto: IG/henrycavill

Además de ser un apuesto Superman, también destacó por la sencillez y buen trato que tuvo con sus fans, entre ellos, niños, mujeres, jóvenes y personas de todas las edades a quienes no les negaba una mano.

Henry saludando a sus seguidores. Foto: Especial

Hubo momentos en que a pesar de estar a plena luz del día y frente a la estación del metro Time Square de Nueva York, así como de varios espectaculares de la película de Batman v Superman, no fue reconocido por los transeúntes, lo cual causó la sorpresa del actor que quedó grabada en este video.

Henry Cavill sorprendido al no ser reconocido en las calles de Nueva York. Foto: Especial

