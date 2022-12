Henry Cavill confirma que ya no será "Superman": "Mi turno de usar la capa ya pasó"

Los fans de DC están muy tristes debido a que Henry Cavill confirmó que ya no será "Superman" en las próximas películas de superhéroes. Este miércoles el actor tomó sus redes sociales para mandar un comunicado muy emotivo en el que informó a sus millones de seguidores que no volverá a "usar la capa", causando mucho impacto entre todos los que gustan de este universo cinematográfico, pues no hace mucho había informado que seguiría en el proyecto.

La noticia tomó por sorpresa a muchos fanáticos de los superhéroes, ya que recientemente Cavill hizo un cameo como "El Hombre de Acero" en una escena de mitad de créditos al final de "Black Adam", la nueva película de DC protagonizada por Dwayne Johnson "La Roca". Sin embargo, el actor informó en su cuenta de Instagram que no llegó a un acuerdo con el director James Gunn y el productor británico Peter Safran, quienes están al frente de los estudios.

Henry Cavill deja de ser "Superman"

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos. Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Respeto eso”, dijo al respecto el actor que encargó Clark Kent desde 2013, en la cinta "El hombre de acero" (Man of Steel).

"James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados con el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”, indicó Henry al respecto de la decisión de Gunn y Safran, quienes en octubre fueron nombrados copresidentes y directores ejecutivos de Universo Cinematográfico de DC Studios, cambio que también coincidió con la fusión de Warner Bros y Discovery.

"Mi turno de usar la capa ya pasó, pero lo que representa Superman nunca pasará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes, hacia adelante y hacia arriba", concluyó Henry Cavill, quien agradeció el apoyo a sus millones de fanáticos, quienes lo vieron representar al héroe en las películas "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016) y "Justice League" (2017), así como la reedición de esta titulada "Zack Snyder's Justice League" (2021).

James Gunn habla sobre "Superman" sin Henry Cavill

Después de que se diera a conocer la noticia y ante el descontento de los seguidores de "La Liga de la Justicia", James Gunn también habló al respecto e indicó que está muy emocionado por los primeros proyectos que tiene pensado para DC, sin embargo, no los dará a conocer hasta el próximo año. Sobre la salida de Cavill, el director destacó que la nueva historia está ubicada en una "etapa anterior de la vida" de Clark Kent por lo que no podrá ser interpretado por el galán de Hollywood.

"Entre los que están en la lista está Superman. En las etapas iniciales, nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill", explicó en su cuenta de Twitter, en donde recibió diferentes reacciones, tanto favorables como otras en las que reflejan su molestia.

