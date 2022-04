Filtran la escena post-créditos de The Flash y ya sabemos qué pasará con Superman

Desde hace algunos meses, la continuidad de Henry Cavill en el Universo Extendido de DC (DCEU) es tema de conversación entre los amantes de las películas de DC. Si bien el estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder nos dio un poco de esperanza al ver de nuevo a Superman, todo parece indicar que el futuro del último hijo de Krypton en esta franquicia ya estaría decidido.

Hace unos días comenzó a correr el rumor de que en The Flash, la película de Ezra Miller que se estrena en junio del próximo año, habría algunos ajustes en el DCEU que incluyen la permanencia de Ben Affleck como Batman, así como la integración de la Supergirl de Sasha Calle a La Liga de la Justicia, y todo esto sería posible gracias a un desastre creado por Barry Allen.

Y es que debemos recordar que en La Liga de la Justicia de Zack Snyder, el grupo de superhéroes comandado por Batman está luchando contra Steppenwolf y sus parademonios, quienes logran juntar las tres Cajas Madre para dominar la Tierra. Entonces, cuando eso ocurre, una gran explosión acaba con el equipo.

Entonces, Flash decide entrar a la Speedforce a toda velocidad y logra retroceder el tiempo. Ahora, para su primera película en solitario, Barry -quizá no tan consciente del alcance de su poder- replicará esta acción para volver al pasado y salvar a su madre, Nora Allen, quien fue asesinada cuando él apenas era un niño; lo que el velocista escarlata no sabe es que alterar la línea del tiempo tiene consecuencias difíciles de subsanar.

Filtraciones revelan el futuro de varios personajes

De acuerdo con filtraciones de algunos insiders, el hecho de que Flash haya modificado la línea temporal y que a raíz de esto se hayan abierto varias realidades significará ese punto de quiebre en el DCEU, donde algunos personajes ya conocidos dirán adiós al DCEU, otros más se consolidarán y unos más apenas se integrarán.

En el primer avance de The Flash, el cual fue revelado durante el DC FanDome del año pasado, pudimos ver cómo hay dos variantes de Flash, además de Supergirl, interpretada por Sasha Calle. Además, ya para nadie es sorpresa que veremos a más de un Batman (Ben Affleck, Michael Keaton y posiblemente también a Jeffrey Dean Morgan, quien interpretó a Thomas Wayne en el DCEU).

Se dice que cuando Barry Allen altere el tiempo, el Batman de Ben Affleck será transportado a otra realidad, la de Knightmare. En La Liga de la Justicia de Zack Snyder pudimos tener un acercamiento a esta realidad post apocalíptica en la que aparecen en equipo Batman, Joker, Flash, Mera, Cyborg y Deathstroke. Entonces, eso significaría que "Batfleck" no dirá adiós como había anunciado el actor hace unos meses, sino que quedaría atrapado en esa realidad alterna.

Mientras que en el caso de Superman, ya es casi un hecho que no lo volveremos a ver en el Universo Extendido de DC. Screen Geek informó que el que no aparecería en este proyecto sería Henry Cavill con su Superman, ya que en esta realidad -a la cual se llegó tras la alteración espaciotemporal que hizo Barry- no existiría un Clark Kent ni un Superman, pues el malvado Zod lo habría asesinado cuando era un bebé en su natal planeta, en cambio, la única sobreviviente sería la prima de Kal-El, o sea Kara Zor-El (Kara Danvers/Supergirl), la última hija de Krypton.

Esta hipótesis podría haber sido confirmada ya gracias a My Time To Shine Hello, quien en otras ocasiones ha filtrado información acertada sobre películas de Marvel y DC. Recientemente, la insider publicó en su cuenta de Twitter que en la escena post-créditos de The Flash, el velocista le pregunta a Aquaman por Superman, pero Arthur Curry no entiende de qué le está hablando.

Habrá que esperar más de un año para ver qué es lo que le depara a Henry Cavill en el DCEU, pues todo lo que se ha dicho sún unicamente rumores o supuestas filtraciones que al final podrían o no ser reales. Y, si ahora lo son, con los constantes cambios que Warner ha hecho últimamente, podría desecharlos y cambiar el curso de la historia.

SIGUE LEYENDO:

Batman llegará con su Batimóvil a la CDMX; te decimos dónde encontrarlo previo a su estreno en HBO Max