Una película de superhéroes sí ganó en los Oscar 2022 y casi nadie habló sobre ella

Este domingo 27 de marzo se llevó a cabo la 94 edición de los Premios Oscar, donde cintas como Coda, Dune, El poder del perro o Los ojos de Tammy Faye se alzaron como las grandes ganadoras de la noche, la cual volvió de forma presencial tras dos años de pandemia y que se tornó polémica hacia el final luego de la escena que protagonizaron Chris Rock y Will Smith, quien cacheteó al comediante tras un chiste de mal gusto sobre su esposa, la también actriz Jada Pinkett.

Durante la pandemia no han sido muchos los estrenos que han podido arrasar en taquilla debido a las restricciones y al miedo que los usuarios todavía sienten de salir de casa a un lugar cerrado donde posible haya gente. Sin embargo, en los últimos meses hemos podido ver ejemplos de filmes que han logrado recaudar millones pese a la contingencia tales como The Batman o Spider-Man: No Way Home.

Famosos cineastas y guionistas como Martin Scorsese, Ridley Scott, Francis Ford Coppola o Alan Moore han criticado severamente al cine de superhéroes e incluso en algunas ocasiones han considerado que no son filmes dignos de ganar importantes premios, como el Oscar, por ejemplo, debido a que son demasiado fantasiosos y alejados de la realidad.

En esta ocasión, las películas inspiradas en personajes nacidos en los cómics tuvieron apenas un par de nominaciones en Mejores efectos visuales, sin embargo, ni Spider-Man: No Way Home ni Shang-Chi y la Leyenda de los 10 anillos (Sony/Marvel Studios) pudieron llevarse la codiciada estatuilla dorada.

Sin embargo, para esta ocasión, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por su sigla en inglés) decidió abrir algunas "categorías" nuevas en las que el público sería quien votara por sus favoritos. Y ahí fue donde el tan despreciado cine de superhéroes figuró, pues en la terna de "mejores escenas de cine" estaban momentos memorables:

La batalla final de Avengers: Endgame, cuando el Capitán América dice "Vengadores, unidos" Una pelea de los tres Spider-Man (Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield) en Spider-Man: No Way Home Flash entrando a la Speedforce en La Liga de la Justicia de Zack Snyder

La escena ganadora que ilusiona a los fans del "Snyderverse"

Los fanáticos del cine tenían la oportunidad de twittear hasta 20 veces al día para elegir su mejor escena del cine y, aunque había muchos momentos que bien podían haber ganado -como The Matrix o Dreamgirls-, los superhéroes se alzaron gaandores gracias a sus seguidores.

En tercer lugar quedó Avengers: Endgame; en segundo lugar, Spider-Man: No way Home, ambas de Marvel Studios (la última en colaboración con Sony); pero el momento más votado se lo llevaron DC Cómics y Warner. Y es que ver al velocista escarlata corriendo a toda velocidad para entrar a la Speedforce y regresar el tiempo, sin duda es uno de los momentos que más atesoran los amantes de La Liga de la Justicia.

Vale recordar que la primera versión de esta cinta se estrenó en 2018 de la mano de Joss Whedon, quien llegó a terminar el trabajo que Zack Snyder dejó incompleto tras el lamentable suicidio de su hija Autumn, un año atrás. Sin embargo, el corte final no le gustó a muchos seguidores del grupo de superhéroes de DC ya que notaron inconsistencias y huecos en la trama, y un humor a veces innecesario que -dijeron- era más característico de los filmes de Marvel.

Entonces, todos pidieron a gritos que Zack Snyder lanzara la versión que tenía planeada antes de dejar el proyecto. El afamado director se rehusó por un tiempo, pero el sueño se cumplió en 2021, pues el 18 de marzo llegó a diferentes plataformas de streaming La Liga de la Justicia de Zack Snyder, una película con una duración de 4 horas, pero que dejó con buen sabor de boca a los fans.

La ilusión del llamado "Snyderverse" (universo cinematográfico de DC basado en la visión de Smnyder) se rompió cuando Ben Affleck anunció que no volvería a ser Batman y que no dirigiría la película del justiciero de Ciudad Gótica, la cual al final quedó en manos de Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, quien según la crítica dio una de sus mejores actuaciones en The Batman.

Se supone que Ben Affleck, el Batman de Zack Snyder, dirá adiós a su personaje en The Flash, la película del velocista que se estrenaría en noviembre de este año, pero cuyo lanzamiento se movió hasta 2023 porque muchos creen que se reestablecerá el Snyderverse y que será posible que coexistan los proyectos cinematográficos de Zack Snyder, Matt Reeves y los que se sumen.

