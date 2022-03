¿Cuándo se estrena The Batman 2? El productor ya dio detalles de la próxima película con Robert Pattinson

Tras varios retrasos debido a la pandemia de Covid-19, por fin se estrenó en los cines The Batman, la nueva película del justiciero de Ciudad Gótica dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Andy Serkis, Jeffrey Wright, Colin Farrell, Paul Dano y John Turturro.

Esta película no forma parte del Universo Extendido del Universo de DC (DCEU) por lo que no es necesario haber visto otras cintas para comprenderla, pues se trata de un "reinicio" en las historias de Batman. Esta cinta, que dura cerca de tres horas, aborda esa faceta que no muchos conocen de Bruce Wayne: la de detective.

A diferencia de las películas de Tim Burton, Joel Schumacher, Christopher Nolan o Zack Snyder que nos muestran un pequeño resumen de su infancia y posteriormente a Batman ya consolidado, The Batman de Matt Reeves precisamente cuenta cómo fue el segundo año de Bruce siendo el justiciero de Ciudad Gótica, cuando sale a las calles y pelea con lo más bajo de la delincuencia y la corrupción.

En los tráileres lanzados antes de su estreno, vemos un joven Batman que quiere hacer un cambio en su ciudad, pero aún no sabe cómo, además de que debe lidiar con sus propios demonios, pues aún no logra descifrar si su principal objetivo portando la máscara es la justicia o la venganza.

La crítica recibió gratamente a la película, a pesar de que cuando se seleccionó a Robert Pattinson, se tenían muchas dudas sobre lo si podría llenar el traje. Algunos expertos en cine, tras ver el filme, coincidieron es que es una película oscura, diferente a lo que se había visto en los últimos 30 años y que el actor inglés da una de sus mejores interpretaciones, colándose así entre uno de los mejores Batman.

¿Habrá más películas de Batman con Robert Pattinson?

Matt Reeves es un afamado director neoyorkino experto en sagas, por lo que después de su magistral trabajo en las últimas dos entregas de El Planeta de los Simios, su intención es evidentemente tener una trilogía de Batman, tal como en su momento lo hizo Christopher Nolan con Christian Bale.

Fue el propio Robert Pattinson el que habría comunicado -durante la gira de promoción de The Batman- que tiene intención de seguir siendo el encapotado. Durante una entrevista con Fandango, el también protagonista de El Faro dijo:

"Lo haré tantas veces como la gente quiera verlo. Quiero decir, tengo que sacar ésta primero, pero, sí. Hablé con Matt sobre la idea de hacer una trilogía y sería maravilloso. Realmente disfruté mucho el proceso y es un personaje muy divertido de interpretar".

Robert Pattinson es el nuevo Batman. Foto: @TheBatman

A su vez, su coprotagonistas, Paul Dano (Acertijo) y Colin Farrell (Pingüino) también afirmaron que aún hay mucho por mostrar de este Batman, pues como esta primera película muestra sus inicios, todavía se puede explorar más cómo evoluciona hasta convertirse en el héroe de Ciudad Gótica.

Y aunque la posibilidad de una próxima película de The Batman era un secreto a voces, fue el director de esta primera entrega, Dylan Clark, el que confirmó que habrá -por lo menos una segunda parte. El responsable detrás de esta exitosa cinta, dijo a ComicBook que "Battinson" volverá a usar el traje muy pronto.

"Voy a decir, oficialmente, que la película estará lista en menos de cinco años".

Esto quiere decir que entre 2023 y 2027 podríamos tener la siguiente película de The Batman, en la cual se mostrarían los siguientes años de Bruce como el justiciero, así como los villanos de esta cinta renovados y quién sabe, a lo mejor nuevos rivales. Además, vale recordar que Clark y Warner ya están trabajando en el primer spin-off protagonizado por Colin Farrel (El Pingüino), la cual se estrenará en la plataforma de HBO Max.

