Antes de The Batman, ve estas 5 películas de Matt Reeves para familiarizarte con su estilo

Este 3 de marzo será un día especial para todos los amantes del justiciero de Ciudad Gótica, ya que después de varios retrasos por fin llega a los cines The Batman, película que significara el debut del actor inglés Robert Pattinson como Bruce Wayne y de Zoë Kravitz como la nueva Gatúbela.

Esta cinta es dirigida por Matt Reeves, director que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera en Hollywood y a quien DC ahora considera el responsable de comandar la cinta que será "la joya de la corona", a pesar de que The Batman no forme parte del Universo Extendido de DC (DCEU).

Matt Reeves entró a quite con esta cinta cuando en 2017 Ben Affleck, quien era el más reciente Batman del DCEU, abandonó este proyecto, que dirigiría y protagonizaría. El actor argumentó que lo dejaba porque no podía "hacer ambos trabajos al nivel que requería", aunque muchos expertos opinaron que en realidad Affleck creía que no podría superar lo que había logrado antes Christopher Nolan con la saga de El Caballero de la Noche.

Y fue así que Reeves tomó el mando de la próxima cinta en solitario de Batman y reescribió por completo el guion que ya había adelantado Affleck. Le impregnó su propio sello, lo llenó de su mística y la rodó con el fin de presentar la película más oscura y fiel a los cómics que hayamos visto jamás.

Quienes ya vieron The Batman afirman que Pattinson es uno de los mejores Batman en la historia del cine y ponen al filme al nivel de lo que vimos con Christian Bale en la triología que terminó exactamente hace 10 años. Y muchos críticos coinciden en varios puntos: The Batman no es una película para niños, y más allá de una cinta de superhéroes, es una producción detectivesca.

"He visto The Batman y es un feroz drama detectivesco salpicado de momentos de acción increíblemente visceral. La dirección de Matt Reeves es oscura, profunda, intensa e inundada con imágenes icónicas al instante. Una película de Batman de acción en vivo, como ninguna otra que hayamos visto. Brillante y ruda. Gran recomendación", dijo Erik Davis de Rotten Tomatoes y Fandango.

The Batman se estrena este 3 de marzo. Foto: @TheBatman

Conoce un poco más el estilo de Matt Reeves

Quizá si muchas personas escuchan el nombre de Matt Reeves, no lo identifiquen tanto en el cine de superhéroes como pasaría por ejemplo con un Zack Snyder, un James Gunn o un Taika Waititi, pero eso no quiere decir que el afamado director neoyorkino de 55 años no sea uno de los más codiciados hoy por hoy en Hollywood, aunque antes de ser famoso, ya había recorrido un largo camino como guionista, principalmente en televisión, junto a su amigo y socio J.J. Abrams.

Matt Reeves comenzó a ser conocido gracias a una producción modesta de 2008 que logró recaudar 175 millones de dólares. Nos referimos a Cloverfield, el popular filme de ciencia ficción y terror en la que un grupo de jóvenes está de fiesta cuando un mostruos gigante ataca la ciudad de Nueva York. Puedes verla en

Otra de las películas exitosas de Matt es sin duda Déjame entrar, de 2010, la cual es protagonizada por Kodi Smit-McPhee, Chloë Grace Moretz y Richard Jenkins, la cual relata la escalofriante historia de un niño que se encariña pronto con su nueva vecina sin saber que ésta guarda un oscuro secreto. Y es que al tiempo que la chica llega al barrio con su mamá, de repente comienzan a desaparecer personas y a encontrarlas muertas en extrañas condiciones. Puedes verla en Amazon Prime Video.

Sin duda, una de las sagas que llevó al estrellato a Matt Reeves fue El Planeta de los Simios. En 2014, el director neoyorkino tomó el mando de la octava película de la franquicia. En El planeta de los simios: Confrontación, muestra a un mundo dominado por los primates con una minoría de humanos que lograron sobrevivir 10 años antes a un mortal virus. Puedes verla en Star Plus.

Para 2017, Matt Reeves entregó otra de las películas más impresionantes de la saga: El planeta de los simios: La guerra, que se desarrolla dos años después de su secuela. En esta cinta, los humanos piden refuerzos a otros sobrevivientes en el mundo, pero a ellos se le unen algunos simios que que anteriormente quisieron ejecutar un golpe de estado contra César, el primate que lo gobierna todo. Puedes verla en Star Plus.

Como plus, esta película de 1995 no la dirigió Matt Reeves pero sí fue el genio que escribió su guion. Alerta máxima 2, protagonizada por Steven Seagal, Eric Bogosian y Katherine Heigl cuenta la historia de un ex marine que viaja con su sobrina tras la muerte de sus padres, sin embargo, unos mercenarios secuestran el tren para convertirlo en un centro de operaciones para atacar Washington. Puedes verla en Apple TV.

