The Batman: Reseña en español (sin spoilers)

La espera terminó, el nuevo filme de The Batman ha llegado a la pantalla grande como una nueva cinta de DC que conserva las raíces del cómic narrado a través de una historia que combina acción, tensión, drama y otras situaciones crudas que te mantendrán al filo del asiento.

The Batman es la tercera reinvención en menos de 20 años. Dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, generó muchas críticas antes de que su filme fuera lanzado, varios de los fan más fieles de Batman y de la visión de Zack Snyder dudaban mucho de la capacidad de este actor por la sombra de sus personajes pasados, entre ellos la popular saga de crepúsculo, sin embargo todas las dudas se disipan en los primeros minutos del filme.

Esta nueva adaptación lleva a uno de los personajes más queridos de DC Comics, Batman, a explorar la corrupción de Gotham para enfrentarse a nuevos villanos, entre ellos a un asesino serial que se esconde bajo el seudónimo de ‘el Acertijo’, mismo que lo retará en múltiples ocasiones.

THE BATMAN llega a la pantalla grande

La historia transcurre durante en segundo año de su carrera, Batman se encuentra luchando contra el crimen intentando dejar de lado su pasado para que no interfiera con su presente, mientras persigue a The Riddler (Paul Dano), un asesino en serie que tiene como objetivo a la élite de Gotham.

Sin embargo, esta persecución terminará conectando varias piezas que llegarán en algún momento de la trama a vincularse con el legado de la familia Wayne, obligando a Batman a enfrentarse a sus propios demonios para librar una gran batalla que lo pondrá a prueba, en más de una ocasión.

A diferencia de otros filmes, esta entrega se centra en la carrera del vigilante oscuro, que se cruza con los orígenes de otros importantes personajes como Selina Kyle (Zoë Kravitz) y Oswald Cobblepot (Colin Farrell). Por otro lado, se exploran otras habilidades del caballero de la noche, como la investigación, una pieza fundamental que ayudará a descifrar las pistas.

La película se encuentra cargada de acertijos, y al basar su contenido en una historia para descifrar The Batman se cuenta lento, a lo largo de casi tres horas de duración, con un ritmo metódico, y puntos claves, que constantemente dará sorpresas y giros totalmente inesperados.

Personajes como The Riddler retoman elementos de suspenso y terror psicológico que se encuentran en otras franquicias del cómic, haciendo de esta entrega una combinación bastante interesante, con una atmósfera de constante incertidumbre y perturbadora, en ocasiones.

A diferencia de lo que muchos pensaban, la actuación de Pattinson le ha dado un toque especial y robusto a la cinta que muestra un sólido y dominante Batman, mientras que Bruce Wayne se arriesga a un joven vulnerable, confundo, pero seguro de luchar contra su pasado y superar con ello su presente.

The Batman ¿Vale la pena?

The Batman va más allá de una interpretación literaria del legendario superhéroe, que retoma los materiales necesarios para mantener la esencia de la franquicia, combinándola con elementos y efectos del siglo XXI, haciendo frente a otras entregas del Justiciero Encapotado y logrando mantenerse en una clasificación PG-13.

Para los fieles seguidores, The Batman no se compara con la trilogía de Nolan, más bien es una reinterpretación de la famosa de The Dark Knight de 2008, siendo una entrega que tal vez no necesitábamos pero que sin duda alguna todos merecemos, y que se agradece.

No obstante, Pattinson, deja un buen sabor de boca a todos los fanáticos del murciélago, ya que si bien es una versión diferente no decepciona en nada, tiene lo que Batman debe de tener tener, un pasado trágico, un sentido de justicia, una idealización de poder salvar ciudad gótica de la corrupción,

Hay muchos easter eggs, villanos como el pingüino apenas nace, The Riddler y un invitado sorpresa al final de la cinta harán que sus cabezas vuelen.

Como conclusión, en este filme Batman define que más que venganza debe hacer justicia, un símbolo un caballero de la noche.

