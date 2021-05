Henry Cavill dejará de ser Superman; Warner Bros. prefiere un superhéroe ¿afroamericano?

Henry Cavill volvió a ser tendencia en redes sociales, pero no por su galanura ni por haber alcanzado los 38 años de edad, sino porque trascendió que la compañía Warner Bros. decidió no renovarlo como Superman, lo que significaría que el actor ya no interpretará a este superhéroe en próximas películas.

El pasado mes de febrero, Warner Bros. externó sus deseos de realizar una nueva entrega de Superman pero con un actor afroamericano. En este proyecto estarían involucrados el guionista Ta-Nehisi Coates, así como el director JJ Abrahams, sin embargo, esto no estaría del todo definido.

¿Un Superman de color?

Según The Hollywood Reporter, el estudio cinematográfico así como DC Comics tendrán en mente el contratar un director afroamericano para que realice la primera versión de Superman de color, papel que podría interpretar Steven Caple Jr.

De inmediato, esta noticia causó sensación en redes sociales, a pesar de que la noticia se difundió de manera previa. Solo queda esperar para conocer más detalles de esta nueva película que sin duda será toda una innovación dentro del cine y significaría un nuevo comienzo en la franquicia de Superman.

Sin embargo, el posible despido de Henry Cavill se difundió el mismo día de su cumpleaños, lo que provocó la indignación y enojo por parte de de los seguidores del superhéroe. Incluso lograron la creación del hashtag #HenryCavillSuperman, en donde mostraron su inconformidad por este hecho.

La compañía lo desplaza

La popularidad de Superman disminuyó tras el estreno de "Justice League", que significó un fracaso de críticas. Ante esto, Warner Bros. decidió hacer a un lado a Henry Cavill, pero su figura como actor se mantuvo en el gusto del público. En su momento, se especuló sobre un posible cameo en "Shazam!", pero no se cristalizó.

Con información de medios.

rcb