Eduin Caz reveló cuál es el reclamo de las mamás de sus seguidoras

Eduin Caz es un reconocido cantante de música regional mexicana y líder de Grupo Firme, una de las agrupaciones más importantes de la música latina. Desde pequeño, el artista de 28 años comenzó a interesarse por la música y hoy lo convierte en uno de los más escuchados. En los últimos días y en medio de su polémica separación, comentó a través de sus redes sociales, cuál es el curioso pedido que le hacen sus fans que son madres, lo que causó furor.

En los últimos meses, se conoció que Eduin Caz le había sido infiel a su esposa, Daisy Anahy y tras darse a conocer que el vocalista de Grupo Firme había engañado a su pareja. A partir de ahí comenzaron a estar en el centro de la polémica, hasta incluso protagonizaron un escandaloso episodio en un aeropuerto donde incluso hubo gritos y jaloneos. Si bien ha intentado recomponer la relación con su pareja, pero ella ha decidido mantenerse alejada.

Eduin Caz y Grupo Firme. Fuente instagram @eduincaz

El líder de Grupo Firme cerró su exitosa gira en el Foro Sol tras haber agotado varias veces el lugar y también por varias ciudades de nuestro país y Estados Unidos. Y para no depender de los vuelos comerciales, Eduin Caz decidió comprarse un lujoso avión privado que cuesta alrededor de 171 millones de dólares. Debido a esto, fue muy criticado por haber priorizado lo material y no lo familiar.

Eduin Caz y su lujoso avión. Fuente Instagram @eduincaz

El reclamo de las madres de las seguidoras de Eduin Caz

Debido a que tiene más de ocho millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Eduin Caz compartió a través de sus historias cuál es el reclamo que le hacen las madres de sus fanáticos de él. Si bien el líder de Grupo Firme lo hizo mediante un pequeño clip de TikTok, tomó popularidad cuando lo compartió en Instagram.

El video de Eduin Caz contiene parte de una de sus canciones que dice: “Tú me la aconsejaste, me la echaste a perder y lo peor fue que la enviciaste”, acompañado de los gestos sorprendidos del líder de Grupo Firme. Claro que sus fanáticas se lo tomaron con broma, no tanto quizás de las madres de sus seguidoras.

