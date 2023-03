Eduin Caz revela que ya no vive con su ex durante concierto en el Foro Sol: "Ya perdóname chiquita"

Eduin Caz no deja de hacer su "luchita" para reconquistar a su expareja Daisy Anahy, quien presuntamente lo corrió de su casa, pues ya no viven juntos, así lo confirmó durante el último concierto en el Foro Sol. El vocalista de Grupo Firme confesó ante sus millones de seguidores que está separado de la que fuera su esposa, sin embargo, insistió que continuará insistiendo por lo que le pidió perdón frente a los miles que fueron a su show.

Este viernes 10 de marzo, el grupo de éxitos como "En tu perra vida" ofreció su primer concierto del cierre de su gira ‘Enfiestados y amanecidos’ en el Foro Sol. Además de cantar sus temas más conocidos, también interactuaron con el público y fue en ese momento en el que aprovechó para mandarle un mensaje a la madre de sus hijos: Eduin Gerardo, Geraldine y el nuevo integrante Christian, el cual está esperando la joven empresaria.

IG @eduincaz

Eduin Caz confiesa que ya no vive con su esposa

Después de confirmar que se estaba separando de su esposa, Eduin Caz indicó con su curioso sentido del humor que ya no vive en la misma casa, sin embargo, volvió a pedir a Daisy que lo persone: "Y si no me voy es porque todavía no quiero. Ya perdóname chiquita preciosa, por favor", palabras que desataron las risas de los asistentes que lograron captar el momento y lo hicieron viral en redes sociales como TikTok, Twitter y Facebook.

"Ya por favor duerme en la sala", dijo uno de los músicos que se unió a la petición del cantante, no obstante, el intérprete de "El Tóxico" resaltó: "en otra casa, pendejo", dejando ver que su aún esposa lo corrió de la casa que compartían desde hace algunos años que decidieron formar una familia. Sin embargo, Caz se encontraba muy animado, pues se dijo seguro que que lo iban a perdonar una vez más, sin explicar qué había hecho esta vez para provocar la molestia de Daisy Anahy.

"Lograron su cometido toda la bola de haters, pero está bien, ni modo, así me ha tocado. Pero este cuento todavía no se ha acabado. A mi me van a perdonar y se van a pelar la ver$% entonces", sentenció Eduin Caz, quien comenzó a reírse y terminó con su mensaje para su esposa y madre de sus hijos, quien de acuerdo a sus propias palabras, aún sigue enojada con él, por lo que decidió tomarse un tiempo.

IG @eduincaz

Durante, los Premios Lo Nuestro 2023, el vocalista de Grupo Firme reveló que ya no estaba con su esposa Daisy Anahy al dedicarle su logro. “Estos premios, la verdad si se los quisiera dedicar a mi exesposa, la verdad sí ha sido un gran pilar en mi vida y se merece estos premios, pues, estos premios también son para ella, gracias. ¡Siempre te voy a amar, chiquita preciosa!", destacó en aquel momento, aunque la gente asegura que todo es publicidad para dar de qué hablar.

SIGUE LEYENDO:

